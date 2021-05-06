О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Великобритании в России Д.Броннерт

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 мая член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в России Д.Броннерт.

Ректор и Посол обсудили широкий круг международных проблем, как они видятся из Москвы и Лондона. Особое внимание было уделено теме климатической повестки дня в преддверии двадцать шестой Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет в Глазго осенью 2021 г. Ректор проинформировал Посла о создании Центра компетенции по этим вопросам в Дипломатической академии, а также о возможных точках соприкосновения для обсуждения этой темы на перспективу.

Стороны обменялись мнениями о работе дипломатических ведомств в условиях пандемии COVID-19.

Пользуясь случаем, Ректор рассказал об основных направлениях деятельности Академии, а также ее приоритетах развития.