О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Ирана в Москве К.Джалали

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с акцентом на важность скорейшего восстановления его полноценной реализации в контексте ведущихся в Вене многосторонних консультаций. Обсуждена ситуация в Организации по запрещению химического оружия.

Были рассмотрены некоторые другие вопросы российско-иранского диалога и взаимодействия.