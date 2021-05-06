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14.05.2114:23

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Ирана в Москве К.Джалали

937-14-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с акцентом на важность скорейшего восстановления его полноценной реализации в контексте ведущихся в Вене многосторонних консультаций. Обсуждена ситуация в Организации по запрещению химического оружия.

Были рассмотрены некоторые другие вопросы российско-иранского диалога и взаимодействия.

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