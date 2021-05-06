Новости
14.05.2114:23
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Ирана в Москве К.Джалали
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с акцентом на важность скорейшего восстановления его полноценной реализации в контексте ведущихся в Вене многосторонних консультаций. Обсуждена ситуация в Организации по запрещению химического оружия.
Были рассмотрены некоторые другие вопросы российско-иранского диалога и взаимодействия.