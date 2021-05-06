Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на церемонии передачи Дому русского зарубежья им.А.И.Солженицына архивов генерала Н.Н.Баратова, Москва, 14 мая 2021 года

Уважаемая Наталья Дмитриевна,

Уважаемый Виктор Александрович,

Дамы и господа,

Рад приветствовать всех участников торжественной церемонии в Доме русского зарубежья им.А.И.Солженицына. Сегодня мы собрались по случаю передачи в дар Дому русского зарубежья целого ряда реликвий знаковых фигур русской эмиграции. Это георгиевский кавалер, генерал Н.Н.Баратов и адмирал М.А.Кедров. Реликвии пожертвовали внучка генерала Н.Н.Баратова М.А.Бобринская и А.М.Ромаш. Также передаются архивные документы, связанные с историей соотечественников в Латвии, пожертвованные президентом Балтийского филиала Международного общества пушкинистов, главным редактором альманаха «Рижский библиофил» А.Т.Ракитянским.

Кроме того, Министерство обороны Республики Парагвай при участии Посольства России в этой стране передало в дар штык с ножнами времен Чакской войны между Парагваем и Боливией, когда русские офицеры выступали на стороне парагвайской армии.

Отмечаем немалые усилия, которые предпринимаются для пополнения коллекций Дома русского зарубежья, сохранения исторической памяти, объединения всех русских, проживающих за рубежом, со своей исторической Родиной. Хотел бы адресовать слова признательности дарителям Дома русского зарубежья – государственной корпорации «ВЭБ.РФ», Мэрии Москвы, Правительству Москвы. Особые слова благодарности – сотрудникам Дома и его директору В.А.Москвину за кропотливую работу по возвращению объектов русского культурного наследия на Родину.

На протяжении многих лет наблюдаем, как это уникальное учреждение (оно называется «учреждение» бюрократическим языком, но здесь работают люди), как Вы делаете огромное дело для сбережения традиций российской эмиграции. Представленная здесь коллекция, в том числе личные вещи, фотографии, боевые ордена, дневники и письма, впечатляет.

Российские посольства, консульства за рубежом, Министерство иностранных дел в целом будут продолжать делать все, чтобы помогать Вам в Вашей благородной деятельности.

Ценим вклад всех наших соотечественников, которые с момента создания этого Дома проявили неравнодушное отношение и активным образом способствовали тому, чтобы он был притягательным для всех русских, где бы они ни жили.