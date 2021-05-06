О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с председателем французской политической партии «Республиканцы» К.Жакобом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 мая состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации A.B.Грушко с председателем французской политической партии «Республиканцы» К.Жакобом.

Проведен обстоятельный обмен мнениями о состоянии и перспективах российско-французских отношений, в частности межпарламентского сотрудничества. Подчеркнуто, что, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире, России и Франции удается поддерживать насыщенную двустороннюю повестку дня и осуществлять контакты как в очном формате, так и в режиме видеоконференций.

Был также затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.