О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Генеральным директором МИД Израиля А.Ушпизом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 мая состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Генеральным директором Министерства иностранных дел Государства Израиль Алоном Ушпизом по инициативе израильской стороны.

Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации напряженности и обеспечения должной безопасности гражданского населения Израиля и Палестины. Кроме того, были затронуты актуальные вопросы палестино-израильского урегулирования, находящиеся на рассмотрении СБ и ГА ООН.