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14.05.2111:11
О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Генеральным директором МИД Израиля А.Ушпизом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 мая состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Генеральным директором Министерства иностранных дел Государства Израиль Алоном Ушпизом по инициативе израильской стороны.
Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации напряженности и обеспечения должной безопасности гражданского населения Израиля и Палестины. Кроме того, были затронуты актуальные вопросы палестино-израильского урегулирования, находящиеся на рассмотрении СБ и ГА ООН.