Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 13 мая 2021 года

О соболезнованиях в связи с трагедией в Казани

11 мая с.г. в школе №175 г.Казани произошла страшная трагедия, чудовищное преступление – стрельба по детям. Вы знаете подробности.

Мы получаем огромное количество слов поддержки в эти минуты со всего мира. Продолжают поступать соболезнования, слова понимания и сочувствия. Список пополняется ежеминутно. Позвольте перечислить только некоторых: Генеральный секретарь ООН, председатель Европарламента, Генеральный секретарь Совета Европы, главы государств (Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Туркменистана, Финляндии, Южной Осетии и др.), премьер-министры, министры иностранных дел (Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Швеции, Эстонии и др.), послы и посольства иностранных государств, аккредитованных в России, – все они направляют в наш адрес слова сочувствия и поддержки.

Не остались в стороне и простые граждане, обыватели, общественные деятели. Они несут цветы, свечи, детские игрушки, рисунки к посольствам и консульствам России за рубежом. Оставляют свои послания в электронных книгах соболезнований или пишут на своих страницах в социальных сетях.

В эти дни мы едины в нашем непринятии подобных преступлений, мы вместе с близкими и родственниками жертв и пострадавших. Чувствуем поддержку по всему миру. Хотела бы поблагодарить всех, кто направил столь искренние и пронзительные слова в адрес нашей страны и народа. Благодарю Вас!

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне

17 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Д.Дж.Фрэнсисом, который посетит Москву с рабочим визитом 16-18 мая. Планируется предметно обсудить пути активизации двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

В фокусе внимания будут вопросы укрепления российско-сьерралеонского партнерства в таких сферах, как освоение запасов минерального сырья, топливно-энергетический комплекс, инфраструктура, рыболовство.

Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, в том числе проблематике урегулирования кризисных ситуаций и борьбы с терроризмом на Африканском континенте, противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Главы внешнеполитических ведомств обсудят перспективы реформирования Совета Безопасности ООН – с учетом председательства Сьерра-Леоне в «Комитете десяти» Африканского союза по реформе СБ ООН, а также вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия-Африка в 2022 г.

О встрече С.ВЛаврова с руководителями французских компаний, работающих в России, и сотрудничающих с ними российских предприятий

17 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие во встрече с руководителями французских компаний, работающих в России, и сотрудничающих с ними отечественных предприятий, входящих во Франко-российскую торгово-промышленную палату.

В ходе мероприятия планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических связей в условиях осложнения отношений между Россией и Евросоюзом, пути преодоления социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции.

Встреча Министра с представителями французских и российских деловых кругов в таком формате проводится во второй раз. Предыдущая состоялась в мае 2015 г.

Об участии С.В.Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ

19 мая в Душанбе Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Республика Таджикистан председательствует в ОДКБ в текущем году.

Ожидается обмен мнениями о состоянии и перспективах развития международной обстановки с оценками ее влияния на безопасность государств-членов Организации, а также о развитии и укреплении многопланового сотрудничества в рамках ОДКБ.

Главам делегаций предстоит одобрить решения, которые будут вынесены для рассмотрения на осенней сессии Совета коллективной безопасности Организации. Предполагается принять ряд совместных заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня, а также о сотрудничестве ОДКБ с заинтересованными государствами и международными организациями.

Об участии С.В.Лаврова в предстоящей 20 мая с.г. министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике (Исландия)

19-20 мая состоится рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Исландию, где состоится министерская встреча Арктического совета с участием руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов организации.

На встрече в Рейкьявике министры обсудят возможности развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера. В рамках программы мероприятий будут представлены достижения Арктического совета и его вспомогательных органов двух прошедших лет.

В ходе сессии ожидается подписание Декларации, в которой арктические государства подтвердят приверженность миру, стабильности и конструктивному сотрудничеству в высоких широтах, определят основные направления дальнейшего продвижения международного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития Арктического региона. Особое внимание планируется уделить вопросам природоохранной деятельности, повышения адаптации и устойчивости региона к последствиям климатических изменений, реализации намеченных проектов сотрудничества.

Впервые в истории Арктического совета будет представлен документ перспективного планирования – Стратегический план деятельности организации на последующие десять лет.

По итогам встречи, которая пройдет в юбилейный для Арктического совета год, председательство в организации, отмечающей в этом году свое 25-летие, перейдет на два года к нашей стране. В качестве председателя Россия продолжит работу по обеспечению устойчивого развития региона в трех измерениях – экономическом, природоохранном и социальном. Особое внимание планируется уделить вопросам повышения уровня жизни проживающего в Арктике населения, созданию условий для развития и сохранения языков, культуры и традиций коренных народов Крайнего Севера.

«На полях» мероприятия запланированы двусторонние встречи С.В.Лаврова. По итогам телефонного разговора С.В.Лаврова с Госсекретарем США А.Блинкеном запланирована российско-американская встреча двух министров в Рейкьявике. Есть планы о проведении и других встреч. Поделимся информацией по мере наполнения графика.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики

21 мая С.В.Лавров проведет в Москве переговоры с Министром иностранных дел Алжира С.Букадумом. В развитие регулярного политического диалога главы внешнеполитических ведомств рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.

За 20 лет с момента подписания в 2001 г. двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве, которая лежит в основе прочных российско-алжирских связей, удалось сделать многое для укрепления межгосударственного сотрудничества, которое сегодня успешно развивается в торгово-экономической, военно-технической, научной и гуманитарной сферах.

Алжир вносит весомый вклад в обеспечение региональной стабильности в Северной Африке и борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахельской зоне. Высоко оцениваем посреднический потенциал этой страны в деле мирного урегулирования наиболее опасных конфликтов на африканском континенте, в том числе ливийского и малийского.

Исходим из того, что результатом предстоящих переговоров станет дальнейшее укрепление многопланового российско-алжирского взаимодействия.

О праздновании Дня Победы в РЗУ

К 76-й годовщине Великой Победы по линии МИД и загранучреждений прошли многочисленные мероприятия с участием российских дипломатов и соотечественников. С учётом сохраняющейся непростой ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции во многих странах мира значительная часть запланированных акций прошли в онлайн режиме. Кроме того, по традиции, проживающих заграницей ветеранов посещали сотрудники российских дипмиссий.

Большое внимание уделялось проведению информационной профилактики, направленной на активное противодействие попыткам исказить историческую правду о Великой Отечественной войне. Некоторые партнеры старались этот праздник «переиначить», добавить ложку дегтя, поэтому мы работали на опережение. Инициативно, используя современные технические возможности, те же соцсети, самым подробным образом рассказываем иностранной аудитории на английском, испанском, арабском и других языках о реальных событиях и подоплёке Второй мировой и значении Дня Победы. Эта работа ведётся без перерыва, круглый год, а к 9 мая готовятся дополнительные серии публикаций, в т.ч. на базе архивных материалов.

Особый акцент сделан на проекте «Лица Победы»: в рамках этой инициативы российские посольства, генконсульства и постпредства рассказывали о наших дорогих ветеранах, встречающих День Победы за рубежом. С некоторыми с целью сохранить для будущих поколений драгоценную память о событиях тех лет из уст непосредственных участников были записаны видео-интервью. Вы можете с ними ознакомиться на наших аккаунтах в соцсетях. Там же опубликованы и подготовленные нами исторические заметки о войне.

Международная акция «Сад памяти» прошла также и при непосредственном участии наших дипломатов: главы российских диппредставительств в торжественной обстановке в присутствии высокопоставленных зарубежных лиц высадили деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Эти деревья и традиционные таблички теперь будут долгие годы напоминать о роли нашей страны в Победе над фашизмом.

Не могу обойти вниманием совместное исполнение российскими дипломатами из 54 загранучреждений легендарной песни «Катюша». Её оценили не только у нас в стране, но и за рубежом, видели много материалов иностранных СМИ. Думаю, мы продолжим эту традицию.

Важно, что в этом году удалось вновь продемонстрировать вместе с нашими друзьями и партнёрами из стран СНГ (и не только) единство позиций в отношении Великой Отечественной войны и общего героического прошлого, в т.ч. на международных площадках.

Так, по инициативе России постоянные представительства ряда стран СНГ при ООН реализовали проект «Искусство Победы». К традиционной инициативе на площадке Всемирной организации присоединились Музей Победы в Москве, русская Служба новостей и русскоязычные аккаунты ООН в соцсетях. Целью медийной кампании является рассказ о важнейшей роли культуры во время Великой Отечественной войны, а также о произведениях искусства, созданных в память о ее героях и жертвах. Участники проекта поделились с международной аудиторией историями о деятелях культуры всех республик СССР, которые поддерживали патриотизм и укрепляли волю к победе на фронте и в тылу. В рамках инициативы были опубликованы редкие архивные видеозаписи, фотографии и документы, в том числе из фондов национальных мемориальных музеев.

В Вашингтоне 9 мая с.г. была опубликована традиционная совместная статья глав дипмиссий стран СНГ по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе напомнили, что «Наш священный долг – сохранить для нынешних и грядущих поколений историческую правду об общей борьбе за освобождение мира от нацизма, не допустить рецидивов идеологии ненависти и экстремизма».

Общность подходов подчеркнуло и заявление постоянных представителей Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Боснии и Герцеговины, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Сербии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан при ОБСЕ: «Исходим из необходимости неукоснительно соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющих срока давности. Решительно осуждаем попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников».

О мероприятиях в рамках акции «Бессмертный полк»

Памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., включая истинно народную акцию «Бессмертный полк», охватили более 110 стран мира. С учетом эпидемической ситуации и с соблюдением соответствующих требований местных властей в нынешнем году нашим соотечественникам при поддержке российских загранучреждений удалось провести очные шествия более чем в 35 государствах. В ряде стран акции были совмещены с торжественными возложениями цветов к памятникам советским воинам (в Великобритании, Норвегии, Узбекистане, на Кубе). Наиболее заметные мероприятия были организованы также в Австралии, Болгарии, Китае, Таджикистане, ФРГ, Южной Осетии. В Белоруссии они прошли в Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Новополоцке, Полоцке. В Израиле – более чем в 40 городах с участием почти 23 тыс. человек. В Киргизии, Молдавии (массовые шествия «Бессмертного полка» до 10 тыс. человек), Сербии, Словении, Туркмении, Узбекистане в акциях приняло участие руководство страны. В Австрии в связи с памятной датой с заявлениями выступили Президент А.В. дер Беллен и Канцлер С.Курц.

В Киргизии, Чехии, США, на Украине и Сейшельских островах были организованы автопробеги с патриотической символикой и портретами участников Великой Отечественной войны. В рамках масштабной акции «Путь героического огня» активисты доставили к советским мемориалам в городах Словакии частицы Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве и торжественно зажгли его в г.Славине в ночь на 9 мая с.г. В Панаме прошло возложение цветов на воды Панамского канала в память о проходе отрядом советских подводных лодок в 1942 г. через него.

Попытки властей ряда прибалтийских государств нивелировать значение праздника, а нередко и открыто препятствовать его проведению не помешали соотечественникам в организации торжеств. Несмотря на полицейское оцепление Памятника советским воинам-освободителям в г.Риге, наши соотечественники приносили цветы и участвовали в акциях с портретами ветеранов, а в ночь на 10 мая с.г. волонтеры разложили принесенные цветы вокруг памятника в форме красной звезды. К вечеру 9 мая с.г. утопал в цветах и Бронзовый солдат в г.Таллине, к которому за день пришло, по приблизительным подсчетам, не менее 35 тыс. человек. Несмотря на действующие ограничения в Литве, представители нашей общины и литовцы возложили цветы к советским воинским захоронениям на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, а также в других городах страны.

В государствах, где эпидемическая ситуация остается сложной, тысячи соотечественников присоединились к «Бессмертному полку» в онлайн-формате в социальных сетях и на других информационных ресурсах.

В преддверии праздника и непосредственно 9 мая с.г. представители русскоязычной диаспоры в очном и дистанционном режимах провели и другие сопутствующие акции по всему миру: «Сад памяти», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», фестивали, выставки, видеоконференции, спортивные соревнования, уроки мужества для детей и подростков. Это только часть, вся информация есть на сайте МИД России и в наших аккаунтах в социальных сетях.

Об открытии памятника красноармейцам в муниципалитете Айдовщина (Республика Словения)

В муниципалитете Айдовщина (Республика Словения) торжественно открыт памятник красноармейцам, сражавшимся в годы Второй мировой войны в рядах словенских партизан.

Благодаря исследованиям, проведенным в российских архивах азербайджанским историком И.Аббасовым, были установлены личности 16 бойцов Красной Армии, погибших весной 1945 г. в окрестностях г.Айдовщина и захороненных в братской могиле вместе с другими участниками словенского антифашистского сопротивления. Их имена теперь высечены на обновленном мемориале.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие Посол России в Словении Т.Р.Эйвазов, мэр г.Айдовщина Т.Беочанин, представители местных властей и руководства Союза объединений ветеранов в поддержку ценностей народно-освободительной борьбы в Словении 1941-1945 гг.

Оцениваем это событие как дань уважения общим страницам истории России и Словении, подтверждение наших совпадающих позиций в защиту исторической памяти, что особенно важно на фоне участившихся в Европе попыток фальсификации истории. Внимание и бережное отношение словенцев к российским воинским мемориалам и местам захоронения солдат времен Первой и Второй мировых войн свидетельствуют о дружественном характере устремленных в будущее российско-словенских связей. Отдельное спасибо нашему другу из Азербайджана, историку И.Аббасову.

Весь год работаем с нашими соотечественниками, многие из которых инициативно отправляют свои предложения, как увековечить память о героях Великой Отечественной войны на территории различных стран, бережно заботятся о могилах воинов Красной Армии и жертв, связанных с теми трагическими историями среди пленных, узников концлагерей и т.д. Искренне благодарны за такое небезразличное отношение. Каждое обращение не просто берем в работу, а отдельно благодарим, т.к. это отдельный «компонент» нашего настоящего единения.

О текущей ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает вызывать обоснованную тревогу, цифры мировой статистики хорошо известны.

В последние несколько недель наблюдались высокие темпы распространения инфекции в отдельных странах Азии и Латинской Америки. Определённую озабоченность вызывает и ситуация на Африканском континенте.

Рядом стран и страновых объединений была высказана инициатива о добровольном снятии производителями патентной защиты с разработанных ими вакцин против коронавируса. Президент России В.В.Путин заявил о поддержке. Он сказал, что подобная идея «заслуживает внимания, не только не противоречит, но и соответствует определенным правилам Всемирной торговой организации, которые предусматривают снятие патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах». В.В.Путин отметил, что пандемия и есть такая ситуация.

Отмечаем, что некоторые страны, в том числе в Европе, демонстрируя сдержанный оптимизм в отношении перспектив развития эпидемиологической ситуации, переходят к снижению планки антиковидных ограничений и облегчению условий въезда иностранцев, в том числе туристов.

Хотелось бы обратить внимание на следующее. Как они объявляют о снятии или облегчении ограничений в связи с COVID-19, точно так же они могут объявить об обратном. Как правило, это происходит без предварительного оповещения, в условиях чрезвычайной ситуации, быстро и стремительно. Подготовиться к этому практически невозможно. Дается несколько дней на изменение планов логистики и т.д. В этой связи необходимо просчитывать эпидемиологические и логистические риски.

На подобные шаги многие страны в Европе идут по экономическим соображениям, ставя на второй план вопросы эпидемиологической безопасности. Еще раз хотели бы напомнить нашим гражданам, планирующим отдых за рубежом, о необходимости тщательно оценивать всевозможные риски, связанные с путешествием в ту или иную страну. Помимо предупреждений и ситуации на данный момент, необходимо понимать, что обстановка может измениться, как это произошло несколько дней назад в Непале. Люди оказались «заблокированы», не могут покинуть территорию государства, т.к. закрыты границы и нет традиционного авиасообщения. Многие, кто там находится, говорят, что слышали предупреждения, но проигнорировали, подумали, что обойдется. Не обошлось. Большая просьба взвешивать все риски, исходя из того, что ситуация в мире меняется регулярно, практически каждый день.

О внутриполитической ситуации в Молдавии

Продолжаем внимательно следить за внутриполитической ситуацией в Республике Молдова, где 11 июля с.г. состоятся досрочные парламентские выборы. Рассчитываем, что они пройдут в атмосфере честной и свободной конкуренции, а их результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики. Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе миссий международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ.

Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство и основные органы власти республики, в том числе ЦИК, в целях реализации политических и экономических интересов собственных стран. Регулярно звучат публичные заявления, в том числе на международных площадках, с критикой молдавских политических сил, выступающих за сохранение связей с Россией и сотрудничество с евразийскими интеграционными объединениями. Это и есть прямое вмешательство и попытка оказать влияние перед голосованием.

Проявляются очевидные «двойные стандарты». США и страны ЕС диаметрально противоположно ведут себя по отношению к аналогичным действиям нынешнего президента Молдавии и ее предшественника. То же самое относится к различным политическим фракциям молдавского парламента. Подобные действия являются проявлением неуважения к молдавскому народу, суверенитету страны и способны привести к еще большей поляризации и дестабилизации общества.

В очередной раз призываем наших западных партнеров отказаться от практики «двойных стандартов» и прекратить неприкрытое вмешательство во внутриполитические процессы Республики Молдова, что особенно важно в период подготовки досрочных парламентских выборов.

О текущей ситуации в Венесуэле

Отмечаем определенную эволюцию в ситуации вокруг Венесуэлы. С удовлетворением констатируем, что венесуэльским Правительством ведется кропотливая планомерная работа по стабилизации положения в стране, переводу ситуации из фазы противостояния политических сил к их совместной созидательной деятельности. Конструктивно развивается диалог между властями и широким кругом политических партий в интересах решения неотложных задач. Речь идет, прежде всего, о поддержании достойного уровня социально-экономического развития в условиях антивенесуэльских незаконных рестрикций США. Решительно осуждаем эти антигуманные меры, сужающие возможности венесуэльского руководства эффективно противодействовать пандемии, обеспечивать внутренний рынок необходимыми объемами продовольствия и фармацевтической продукции.

Приветствуем состоявшееся 4 мая с.г. формирование нового состава ключевого органа избирательной системы Венесуэлы – Национального избирательного совета, который в соответствии с Конституцией страны был утвержден парламентом. Рассчитываем, что запуск его полноформатной работы будет способствовать своевременной подготовке и проведению предстоящих в текущем году региональных и муниципальных выборов, дальнейшему укреплению демократических институтов управления на местах.

Со своей стороны продолжим оказывать Венесуэле всестороннюю товарищескую поддержку, укреплять многоплановое взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов наших стран.

Очередным важным шагом в этом направлении стал запуск с 1 мая с.г. регулярного прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом. Рассчитываем, что он будет способствовать дальнейшей интенсификации торгово-экономического взаимодействия, расширению деловых контактов и взаимных туристических потоков. На 15 мая в аэропорту «Внуково» запланирована торжественная церемония прибытия первого рейса венесуэльской государственной авиакомпании «Конвиаса», которая будет осуществлять прямые полеты между Россией и Венесуэлой.

Настрой боливарианских властей на мирное, поступательное развитие отношении, урегулирование противоречий переговорным путем, к сожалению, не у всех находит поддержку. В этом контексте весьма встревожены обострением обстановки на венесуэльско-колумбийской границе, где вооруженные силы Венесуэлы в течение нескольких недель противостоят попыткам прорыва на свою территорию из соседней страны незаконных вооруженных формирований и преступных группировок, занимающихся наркотрафиком. В результате боестолкновений, интенсивность которых в последние дни заметно возросла, есть многочисленные погибшие и раненые. Дальнейшая деградация ситуации может иметь крайне негативные последствия для региональной стабильности и безопасности.

Убеждены, что нормализации положения в приграничных районах способствовало бы налаживание прямых контактов между компетентными ведомствами Венесуэлы и Колумбии. Правительство Н.Мадуро неоднократно обращалось к колумбийскому руководству с соответствующими инициативами, которые, к сожалению, по-прежнему остаются без реакции. Призываем власти Колумбии проявить добрую волю в ответ на предложения венесуэльских партнеров.

Уверены, что в конечном итоге это в полной мере отвечало бы интересам самой Колумбии, где в последнее время активизировались протестные выступления граждан. Разделяем обеспокоенность, выраженную Организацией американских государств, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Евросоюзом, США и другими представителями мирового сообщества, по поводу непропорционального применения силы правоохранительными органами в отношении протестующих, в результате чего погибли десятки и пострадали сотни колумбийских граждан.

Рассчитываем, что указанные инциденты будут тщательно расследованы, и колумбийские власти примут необходимые меры для недопущения повторения подобных трагических событий.

О ситуации вокруг Договора по открытому небу (ДОН)

В конце апреля государствам-участникам Договора по открытому небу был направлен российский позиционный документ. Его содержание отражено в размещенном на сайте МИД России выступлении российской делегации в Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) от 26 апреля с.г. Оно сводится к следующему.

Группа государств во главе с США (напомним, США вышли из Договора по открытому небу) пытается возложить на Россию ответственность за плачевную ситуацию вокруг Договора. Они настаивают на том, чтобы Россия «устранила свои нарушения», прежде чем кто-то, возможно, начнёт размышлять о возвращении в Договор.

Наша позиция в ответ на эти претензии излагалась и аргументировалась неоднократно. Наряду с этим нами был предпринят ряд шагов с учётом озабоченностей других государств. Однако адекватной реакции на эти значимые политические сигналы не последовало.

У нас сохраняется ряд озабоченностей в отношении выполнения своих обязательств союзниками США по НАТО, а также Украиной и Грузией. Весьма серьёзные претензии мы выдвигали и в отношении США до их выхода из Договора. Однако они, как уже стало плохой традицией, российские озабоченности не принимались в расчёт и зачастую даже не комментировались.

Мы в принципе готовы заниматься всеми взаимными озабоченностями в комплексе. Но такое практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в Договор.

Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены в ближайшее время.

В течение первой декады мая произошли два важных события. В начале мая Правительство Российской Федерации приняло Постановление о представлении Президенту Российской Федерации предложения о денонсации Договора по открытому небу, а затем Президент Российской Федерации направил соответствующий законопроект в Государственную Думу. Его рассмотрение там намечено на следующую неделю.

Время, когда ещё можно спасти Договор по открытому небу, истекает. Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении Договора, им следует убедить Белый Дом незамедлительно пересмотреть не отвечающее интересам европейской безопасности решение предыдущей Администрации США.

Это краткий пересказ нашей развернутой аргументации, которая доступна в том числе на сайте МИД России.

О заходе атомной субмарины ВМС США в порт северонорвежского населенного пункта Тёнснес

Вызывает озабоченность факт захода 10 мая с.г. американской атомной подводной лодки «Нью Мексико» в порт северонорвежского населенного пункта Тёнснес в 50 км от Тромсё. Специально модернизированный под такие визиты за счет средств Вашингтона гражданский порт в непосредственной близости от российско-норвежской границы становится тем самым очередным форпостом НАТО на норвежской территории.

Заверения норвежского военного руководства, нацеленные в том числе на умиротворение собственных граждан на севере Норвегии, об отсутствии на борту прибывающих атомных подводных лодок ядерного оружия не внушают доверия, так как, по признанию самих норвежцев, достоверной информации на этот счет нет, а механизмы контроля над действиями американцев не предусмотрены.

Вызывает недоумение, что подобным визитам подводных лодок, которые имеют возможность нести на борту атомные боеголовки, власти Норвегии приписывают некую «стабилизирующую» роль, называя их «прозрачными и предсказуемыми». Что может быть более «прозрачным и предсказуемым», чем заход субмарины? Это лже-посылы, не имеющие ничего общего с опасной реальностью.

Особенно прискорбно, что в Осло взяли жесткий курс на усиление милитаризации Арктики и нагнетание напряженности в этом традиционно мирном регионе, ставя стремление угодить «старшим партнерам» по НАТО превыше безопасности собственного населения, а также многолетнего добрососедства с нашей страной.

О решении Комитета министров Совета Европы по ситуации с правами человека в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь

11 мая с.г. страны Европейского союза сделали еще один шаг на пути эскалации отношений с Россией – вопреки прозвучавшим накануне заверениям Высокого представителя Ж.Борреля. В который уже раз злоупотребив своим большинством в Совете Европы, они одобрили украинский проект решения Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о ситуации с правами человека в Крыму.

Не вижу смысла подробно разбирать этот набор ложных утверждений и абсурдных обвинений в адрес России. Все эти шаблоны об «оккупации», о «дискриминации» крымских татар и украинцев хорошо известны. Все это не имеет ни малейшего отношения к реальному положению дел в российском Крыму.

Разочарованы председательством Германии в КМСЕ, руками которой и была организована эта атака на нашу страну. На протяжении всех шести месяцев Берлин вел себя не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил. Ставил блоковые интересы выше уставной цели Совета Европы – укрепления единства между его членами. Для «утилизации» такого «наследства» потребуется немало усилий здравомыслящих государств. Сумеем ли мы вернуться к объединительной повестке или впереди нас ждет новый кризис? Вопрос остается открытым. Прискорбно, что Германия завершает председательство на этой тревожной ноте.

Вызывает сожаление, что страсбургские институты все беззастенчивее используются западным большинством в рамках политики сдерживания России. Это наносит непоправимый ущерб Совету Европы, подрывает его авторитет и перспективы его сохранения в качестве общеевропейской организации.

Не раз призывали западных коллег отказаться от двойных стандартов и перестать закрывать глаза на реальные проблемы, требующие реакции со стороны Совета Европы. Однако они предпочитают «не замечать» водную блокаду полуострова и другие гуманитарные преступления киевских властей. Считают себя вправе подвергать население Крыма коллективной дискриминации за сделанный в 2014 г. выбор в пользу воссоединения с Россией. Если крымчане – «жертвы оккупации», как утверждается в решении КМСЕ, то за что же их наказывают, вводя экономические и визовые ограничения? Это риторический вопрос или тупик в идеологии, навязываемой общеевропейским институтом и «старшим братом»?

И самое главное. Не можем не рассматривать данный вердикт КМСЕ как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Совет Европы перешел «черту», собственным решением создав искусственные препятствия для осуществления нормальной деятельности Организации на территории этих субъектов Российской Федерации.

Решения Комитета министров Совета Европы носят сугубо рекомендательный характер. Однако данное решение мы не признаем даже в качестве рекомендации.

Об утверждениях американской Администрации о якобы «притеснениях» «Радио Свобода/Радио Свободная Европа»

Обратили внимание на постоянно звучащие заявления высокопоставленных представителей США о том, что в России якобы нарушаются права журналистов на осуществление профессиональной деятельности. В пример приводят «Радио Свобода/Радио Свободная Европа».

«Стоны» о воспрепятствовании у нас журналистской работе – выдумка и ложь. Мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне с другими иностранными корпунктами. Делаем все, чтобы плюрализм СМИ на практике являлся неотъемлемым элементом по-настоящему свободного общества в противоположность насаждаемому сейчас в США единомыслию с его «культурой отмены» и прочими «прелестями» современной либеральной диктатуры.

От журналистов требуется лишь соблюдать российское законодательство в сфере регулирования деятельности иностранных агентов (просьба предоставить эту информацию руководителю Госдепартамента). Это было разработано в ответ на применяемое в США законодательство об иноагентах в отношении российских журналистов, примерно с 2017 г. В частности, американским журналистам необходимо правильно маркировать публикуемые материалы. Считаем эти требования легко выполнимыми в свете положений американских законов в этой области, которые предусматривают значительно более жесткие условия регистрации и отчетности иноагентов. Как раз их требования делают жизнь зарубежных и местных СМИ, которые признаются в Америке иноагентами, невыносимыми. Думаю, позиция изменится, когда американскому руководству об этом расскажут. Сложно предположить, что Госдеп все знает и делает подобные лжевыводы.

Упомянутые выпады американских официальных лиц кажутся нам странными, несоответствующими реальной обстановке, оторванными от контекста. К сожалению, чем больше заявлений, тем более они демонстрируют истинную роль «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» как рупоров государственной пропаганды США. Еще раз подтверждают, что «титул» иноагента был присвоен правильно, и основания для этого есть.

Об обвинениях России в хакерском взломе «Солар Виндс»

Это наглядная ситуация, когда обвинения в адрес Москвы не носят под собой никаких оснований и выглядят всё более абсурдно. Администрация Дж.Байдена именно в стилистике пресловутого «хайли лайкли», в традиции обвинять Москву во всех мыслимых и немыслимых грехах обосновывала «95-ю по счету волну» антироссийских санкций хакерским взломом ПО компании «Солар Виндс», которое используется госучреждениями США.

Давайте посмотрим, что там происходит в самом деле. Разумеется, сомневающихся – а они, несмотря на жесткий прессинг американского медийного агитационного фронта, все-таки есть, – сразу записывали в «агентов Кремля», «агентов Путина». Но как быть с руководителями ведущих IТ-корпораций самих США, которые на февральских слушаниях в обеих палатах Конгресса фактически дезавуировали громкие заявления Администрации, послужившие основанием для санкций против неких «русских хакеров».

Так, исполнительный директор компании «Солар Виндс» С.Рамакришна, отвечая на наводящие вопросы законодателей, отрицал причастность государственных структур, действовавших «с умыслом». По оценкам главы компании «Файр-ай» К.Мандии, которая первой обнаружила кибервзлом, большинство пользователей «Солар Виндс» верят на слово спецслужбам, будучи не в состоянии определить, кто стоит за атаками. Руководитель ведущей корпорации в сфере информбезопасности «Краудстрайк» Дж.Курц настаивал, что его эксперты не смогли идентифицировать злоумышленников.

Никто, конечно, не решается предположить, что разведсообщество США попросту использует «чужой флаг» (как принято говорить в этой среде) для провокаций, приписываемых «врагам», чтобы наряду с решением оперативных задач выбить больше средств из бюджета. Хотя, мне кажется, это «достойный» путь, чтобы проводить журналистские расследования.

Тем более, что IT-компании у разведсообщества. Многие просто боятся идти против официальной линии, рискуя своим бизнесом и даже свободой, как Дж.Ассанж, сидящий в британских застенках, и Э.Сноуден, чудом избежавший мести «Большого брата». Видимо, все научены опытом расправ американской системы против людей, позволяющих себе некое инакомыслие.

Как тут не вспомнить Дж.Оруэлла и его знаменитые «Скотный двор» и «1984». Нам настойчиво навязывали мысль о том, что произведения были посвящены СССР. Это не правда. Такой же, как принято говорить, фейк, в переводе на русский язык – ложь. Эти гениальные предвидения были посвящены современной либеральной диктатуре с ее тотальным контролем над умами и «двоемыслием», когда сомнения предпочитают держать при себе либо лишь робко и дозированно их обозначать, как упомянутые IT-компании.

Вот еще один пример того, как между реальностью и обвинениями располагается огромная пропасть. Никто не хочет продвигаться вперед ни на шаг в поисках правды из-за парализующего страха перед возможными действиями соответствующих американских служб.

О развитии ситуации в Эстонии с С.Середенко

Власти Эстонии пока не собираются отказываться от своей линии на применение карательного правосудия в политических целях. 30 апреля с.г. С.Середенко был продлен срок содержания под стражей еще на два месяца. Как мы уже отмечали ранее, обвинения в его адрес абсурдны и бездоказательны.

Дали этим злонамеренным действиям Таллина в отношении русскоязычного правозащитника принципиальную оценку в контактах как по двусторонней линии, так и в профильных международных организациях. Нашу позицию, как мы видим, разделяют известные политики и общественные деятели в Прибалтике и других государствах, обратившиеся, в частности, с письмами к эстонскому руководству с требованием отказаться от политических гонений.

Освобождение С.Середенко могло бы стать положительным сигналом эстонских властей к началу серьезного разговора по выводу двусторонних отношений из созданного ими тупикового состояния.

О решении суда г. Ольборг (Дания) в отношении обвиненного в шпионаже российского гражданина

10 мая с.г. суд г. Ольборг приговорил российского гражданина Алексея Никифорова, задержанного в Дании по обвинению в работе в пользу российских спецслужб, к трем годам лишения свободы. Российские дипломаты присутствовали в зале суда при вынесении приговора.

На это решение суда подана апелляция. Посольство России в Дании продолжает оказывать А.Никифорову необходимую консульско-правовую помощь, поддерживает контакты с его адвокатом.

Рассматриваем решение суда как яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и, в целом, Запад. Попытки руководства страны в любом вопросе отыскать т.н. российский след теперь дошли и до наших соотечественников, на законных основаниях занимающихся научной деятельностью на территории королевства.

Подобная активность датских спецслужб очень похожа на «охоту на ведьм». Она ставит под удар работу российских ученых в Дании, наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству и неизбежно будет иметь еще более негативные последствия для двусторонних отношений, и без того омраченных неконструктивной позицией официального Копенгагена.

О международной конференции «Россия и Африка: строим будущее вместе»

18 мая с.г. в 15.00 в Дипломатической академии МИД России состоится международная конференция «Россия и Африка: строим будущее вместе». Мероприятие проводится в рамках подготовки Второго Саммита Россия –Африка, запланированного на 2022 год.

В конференции примут участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководство МИД России и других заинтересованных ведомств, ведущих российских экономоператоров, представители дипломатического корпуса, академических кругов, общественности и СМИ.

В конференции примут участие практически все послы африканских стран, аккредитованных в Москве.

Предполагается обсудить широкий спектр вопросов российско-африканского сотрудничества в сферах экономики, науки, образования, инноваций и гуманитарного взаимодействия. Предложения по актуальным темам партнерства России со странами Африки с акцентом на экономическую составляющую станут частью содержательного наполнения предстоящей встречи на высшем уровне.

Об открытии Года гуманитарного сотрудничества с Египтом

4 мая в Москве заместитель Министра культуры Российской Федерации О.С.Ярилова и Посол Египта в России И.Наср подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству между министерствами культуры России и Египта в проведении Года гуманитарного сотрудничества Российской Федерации и Арабской Республики Египет в 2021 году.

В июне в Российском центре науки и культуры в Каире запланировано проведение церемонии открытия Года. Его программа включает в себя ряд мероприятий в области культуры, образования, туризма, молодежной политики, археологии, а также обмен информацией и опытом в этих сферах.

Исходим из того, что проведение Года гуманитарного сотрудничества России и Египта будет способствовать дальнейшему укреплению многопланового российско-египетского взаимодействия и сближению народов двух стран.

К 30-летию выхода в эфир ГТК «Телеканал «Россия» и программы «Вести»

Ровно тридцать лет назад в 17.00 вышел первый выпуск программы «Вести» на канале РТВ, нынешнем телеканале «Россия», ознаменовавший начало нового периода развития не только отечественного телевидения, но и всей российской медиаиндустрии. Я бы сказала – и мировой.

Сегодня «Вести» - это потрясающая команда профессионалов, мастеров своего дела, корреспонденты которой работают в самых сложных, горячих точках, рискуя собственной жизнью, освещая конфликты, войны, чрезвычайные ситуации, ставят превыше всего истинные ценности журналистики: честность, объективность, достоверность, а главное – беспристрастное информирование общественности о самых актуальных и важных событиях в стране и мире. Это и есть настоящий профессионализм.

«Вести» пользуются большой популярностью как у зрителей в России, так и у многомиллионной аудитории соотечественников за рубежом, становясь мостом, соединяющим всех неравнодушных к Русскому миру людей.

Высоко ценим тесное сотрудничество с журналистским коллективом, сложившиеся по-настоящему товарищеские отношения, что в своем поздравлении в адрес телеканала также отметил Министр иностранных дел С.В.Лавров. Надеемся и впредь взаимодействовать «в целях формирования объективного образа России на международной арене». Это цитата из его поздравления. Оно размещено на нашем сайте.

Еще раз хочется пожелать коллегам творческого вдохновения, покорения новых профессиональных высот, всего самого доброго.

О решении Еврокомиссии, оправдывающем приостановку вещания телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии

12 мая с.г. стало известно о решении Европейской комиссии, подтвердившем соответствие действий латвийских властей в отношении телеканала «Россия-РТР» законодательству ЕС. Напомним, с 15 февраля с.г. популярный среди русскоязычной аудитории в Латвии телеканал заблокирован под надуманным предлогом.

Мы неоднократно комментировали нападки властей Латвии на данное российское СМИ, которое ранее уже подвергалось блокировке на более короткий срок по политически мотивированным причинам. В очередной раз ведущим популярного политического ток-шоу «60 минут» было вменено в вину «разжигание ненависти» и «клевета». При этом не был учтен дискуссионный формат телепередачи, для которого характерны острые оценки, споры, полемика. Это весь набор того, что отличает мейнстримовскую пропаганду от ситуации, когда различные точки зрения не только проговариваются, но и доводятся до аудитории.

В условиях демократии, хотелось бы напомнить нашим партнерам по евроинститутам, плюрализм и свобода выражения мнений – обязательное условие функционирования не только СМИ, но и нормального общества в целом. Мы полагали, что это должно быть хорошо известно руководству Евросоюза, но, судя по упомянутому решению, ему важнее удержать наступательный характер действий в отношении русскоязычных СМИ на территории государств-членов ЕС. Объяснить это можно одним. К этой правде, плюрализму, к которому нас так долго приучали, оказались в ЕС не готовы. Правда в данном случае в том, что свобода слова на российских каналах гораздо чаще встречается, чем в ограниченных самоцензурой и политзаказом западных СМИ, на которые ориентируются еврочиновники.

Считаем, что Еврокомиссия в очередной раз потакает дискриминационной политике латвийского руководства, рассматривающего русскоязычное население как людей, с их точки зрения, не достойных собственного взгляда на происходящее в стране и за рубежом, которые не имеют права на свою точку зрения. Это, безусловно, ущемление в правах.

В этой связи мы оцениваем упомянутое решение как политически мотивированное, необъективное и, конечно, противоречащее всем тем обязательствам, которые Латвия как государство приняла и подписалась под ними.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: В недавнем интервью первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов заявил, что опасные микроорганизмы из биолабораторий США и стран НАТО (находящихся у границ с Россией) могут «по случайной ошибке» попасть в окружающую среду, что переведёт к массовому поражению россиян и граждан приграничных государств. С начала 2000-х годов Россия вместе с большинством стран выступает за подготовку протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, который создавал бы механизм верификации и проверки выполнения странами-участницами Конвенции своего обязательства не создавать биологическое оружие. В какой стадии находится разработка протокола, какие страны участвуют в этом? Может Россия пытается предпринять какие-то другие меры, чтобы обезопасить себя от такой возможной атаки.

Ответ: Разработка юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) является одним из приоритетов России в контексте укрепления КБТО, Данный документ позволил бы обеспечить надёжное выполнение предусмотренных Конвенцией обязательств, а также предсказуемость деятельности государств-участников в медико-биологической, санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной областях.

Работа над протоколом велась в рамках Специальной группы экспертов государств-участников Конвенции с 1994 г. по 2001 г., когда накануне V Обзорной Конференции КБТО США в одностороннем порядке сорвали процесс принятия проекта документа. С тех пор Вашингтон последовательно блокирует любое возобновление переговоров по протоколу, хотя формально мандат Спецгруппы продолжает действовать. Разработанный экспертами в 1994-2001 гг. проект протокола содержит обязательные объявления определенных видов деятельности в области биологии, меры проверки соблюдения (включая посещения объектов и расследования любых предполагаемых нарушений Конвенции), а также меры улучшения сотрудничества и научно-технических обменов.

Россия проводит последовательную линию на возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции. В 2015 г. на совещании государств-участников КБТО при соавторстве Армении, Белоруссии и КНР мы выступили с соответствующей инициативой. Намерены внести на рассмотрение государств-участников Конвенции проект решения в отношении переговоров по протоколу для принятия на Обзорной Конференции КБТО в 2022 г.

Рассчитываем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и США как депозитарий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия вместо блокирования работы над документом внесут свой конструктивный вклад в укрепление режима КБТО.

Вопрос: Во время визита в Приштину 6 с.г. мая Министр иностранных дел Хорватии Г.Г.Радман заявил о том, что Хорватия планирует открыть военную базу в Косово. Как заявления хорватского Министра коррелируют с положениями резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии, которая, среди прочего, регулирует порядок иностранного военного присутствия в южном сербском крае?

Ответ: Нам не известно о планах хорватской стороны создать в Косово какую-либо базу. Что касается иностранного военного присутствия в крае, то, согласно резолюции СБ ООН 1244, этой функцией наделены исключительно Силы для Косово (КФОР).

Вопрос: Сегодня появилась новость о том, что Президент Сербии А.Вучич заявил сербским СМИ, что по развединформации, которой он располагает, одно из влиятельных государств мира в скором времени потребует ухода миссии «КФОР» и ООН в Косово и Метохии. Как Россия относится к возможности прекращения миссии «КФОР»?

Ответ: Есть соответствующие структуры, наделяющие полномочиями миссии и направляющие их в регион. Происходит это не спонтанно, по итогам согласования сторон, проработки и т.д. В рамках этих механизмов эти решения обсуждаются и принимаются. Это не решение одного государства, а коллективное, опирающееся на международное право. В этом контексте и стоит обсуждать любые вопросы на данный счет.

Вопрос: Можете ли прокомментировать участившиеся в последнее время нападения на православные церкви в Косово и Метохии?

Ответ: Упомянутые Силы для Косово (КФОР) и гражданские международные присутствия в крае, прежде всего, Миссия ООН и Миссия ЕС в области верховенства закона, обладают соответствующими мандатами и обязаны принимать меры для обеспечения безопасности религиозных объектов и верующих. Постоянно призываем к этому.

Решительно осуждаем продолжающиеся на протяжении многих лет (не только участившиеся в последнее время, но имеющие длительную историю) инциденты и насилие со стороны косовоалбанских радикалов в отношении сербов и православных святынь. Происходящее наглядно демонстрирует несостоятельность косовской квазигосударственности, превращение края в криминальную «черную дыру» на карте Европы.

Вопрос: Хотел бы узнать об обстановке вокруг Палестины и Израиля. Приходят тревожные новости об эскалации конфликта, связанного с мечетью на Храмовой горе. Кажется, что он переходит в войну в регионе как пороховая бочка . Могли бы Вы прокомментировать легитимность действий израильских властей, а также возможные варианты урегулирования? Работает ли там Россия одна или с «квартетом» международных посредников? Или российская дипломатия предпринимает односторонние шаги, поскольку имеет связь со всеми сторонами конфликта?

Ответ: На днях мы очень подробно комментировали практически все из перечисленных Вами вопросов. Соответствующий материал был размещен на сайте МИД России 11 мая с.г. Вы можете с ним ознакомиться. Буквально вчера вышло развернутое интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина МИА «Россия сегодня» по данной проблематике.

Что я могла бы повторить и на чем еще акцентировать внимание. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест и за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями ГА и СБ ООН.

Большая часть международного сообщества, включая страны-члены СБ ООН, придерживается схожих с нами взглядов на складывающуюся ситуацию.

Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, участника «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию во взаимодействии с региональными и международными структурами продолжает последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

Кроме того, поддерживаем контакты со всеми заинтересованными игроками на двусторонней основе. Эта тема также затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов и министров иностранных дел России и Турции, фигурирует в повестке консультаций с прибывшим в Москву Генсекретарем ООН А.Гутеррешем.

Вопрос: МИД Болгарии обратился к России с просьбой об оказании помощи при проведении расследования взрывов на оружейных складах в период с 2011 по 2020 гг. Обвинения, которые выдвинула прокуратура Болгарии против России (по общеевропейской традиции) не подкреплены какой-либо доказательной базой. Рассмотрела ли российская сторона данный вопрос? Поступал ли соответствующий запрос? Ведется ли какое-либо взаимодействие и контакты по линии Болгария-Россия?

Ответ: По дипломатическим каналам никакие запросы не поступали. Кроме того, до настоящего времени вообще не было представлено каких-либо фактов, подкрепляющих версии, которые циркулировали в публичном пространстве. Видим исключительно безосновательные, голословные информационные «вбросы» для фронтального, спекулятивного нажима на Россию, использования всякого рода выдумок в качестве предлога для бесконечного выдвижения все новых обвинений против нашей страны, введения незаконных санкций – то, что мы называем «информационно-политической кампанией».

Исходим из того, что и в Софии, и в других европейских столицах, участвующих в подобной информационно-политической игре, прекрасно понимают, что такими действиями наносят серьезный ущерб двусторонним связям с нашей страной, равно как и международным отношениям в целом, собственными руками разрушают остатки взаимного доверия.

Вопрос: По итогам переговоров глав МИД России и Армении 7 мая с.г. стало известно о подписании межправительственного меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности. Как отметил глава МИД России С.В.Лавров, тему биобезопасности Россия и Армения будут продвигать и в рамках многосторонних структур, в том числе в ОДКБ и СНГ. Учитывая чувствительность и важность данной проблематики и огромное количество все еще действующих бесконтрольно и нетранспарентно военно-биологических лабораторий США на территории постсоветского пространства, будет ли Россия подключать и другие страны к подписанию аналогичных документов или к другого вида взаимодействию в данной сфере для обеспечения биобезопасности в регионе? В какие сроки начинается реализация подписанного меморандума?

Ответ: Я уже немало сказала относительно вопросов биобезопасности наших инициатив и позиции на международных площадках. Поэтому по международному сотрудничеству в широком контексте больше добавлять ничего не буду, а сконцентрируюсь на конкретном документе, о котором Вы сказали.

Задача снижения рисков, связанных с возможностью преднамеренного распространения инфекционных заболеваний, а также использования биологических агентов в качестве оружия занимает приоритетное место в проводимой нами работе по укреплению биологической безопасности Российской Федерации. Одним из ключевых элементов такой деятельности – не единственным, но одним из центральных – является формирование соответствующей договорно-правовой базы с государствами ОДКБ/СНГ.

В этих целях проводим курс на заключение со странами указанных объединений двусторонних межправительственных меморандумов по вопросам обеспечения биологической безопасности. Такие документы уже подписаны с Таджикистаном, Туркменистаном и Арменией. Их реализация вносит, с нашей точки зрения, весомый вклад в укрепление дружеских отношений и биологической безопасности наших государств, а также способствует развитию сотрудничества в медико-биологической, санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной областях.

Для оптимизации и повышения эффективности осуществления целей и положений меморандумов планируем создать двусторонние консультативные форматы по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Рассчитываем на подписание аналогичных документов со всеми государствами ОДКБ/СНГ. На наш взгляд, это будет способствовать укреплению безопасности стран на едином пространстве биобезопасности.

Вопрос: Глава МИД Великобритании Д.Рааб заявил, что «действия России и Китая в киберпространстве направлены на подрыв демократических основ. Также в его выступлении изложена версия, что «авторитарные режимы» России, КНДР, Ирана и Китая якобы используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных. Как Россия расценивает подобное обвинение в свой адрес?

Ответ: Сегодня я немало сказала (правда, говорила о США) о выдумках относительно неких «кибервзломов», которые демонстрируют, насколько американское сообщество сегментировано и противоречит самому себе. Вначале делаются ничем не подкрепленные обвинения, потом начинается сегментарная работа по группам: IT-компании, разведывательные сообщества, политические группировки. И каждый говорит что-то свое. Ничего не выводят на общую платформу. Они начинают либо путаться, либо друг друга опровергать. Потом эта «свалка» перерастает в жуткие политические скандалы и т.д.

Мне кажется, что комментировать каждый случай обвинений по этим направлениям о якобы «русских хакерах» бесполезно. Нужно научиться иметь макровзгляд на ситуацию. Это информационно-политическая кампания. Она разворачивается по целому ряду направлений. Цель понятна: бесконечный повод для того, чтобы вводить санкции, ограничения, демонизировать и таким образом сдерживать нашу страну, а также, помимо всего прочего, решать свои внутренние вопросы. Вот такая многоходовка –примитивная, нетехнологичная, но, с их точки зрения, работающая в первую очередь на собственное внутреннее потребление. Наши комментарии уже в принципе и не нужны, потому что есть макровидение всей этой ситуации.

Что можно сказать по приведенным Вами цитатам? Абсолютно абсурдная ситуация, нет никаких доказательств. Их не представили ни Великобритания, ни США, ни те страны, которые они «дергают за ниточки», чтобы приводить эту «марионеточную солидарность» в действие.

Безосновательные и голословные обвинения также коснулись и ситуации с атакой на американское трубопроводное предприятие «Колониал Пайплайн». Сам Президент США Дж.Байден недавно заявлял, что «свидетельств причастности России к хакерской атаке нет».

Это тупиковая история. Зайдя в тупик, они начинают изворачиваться, придумывать новые версии, но ничего не придумывается.

Начиная с 2016 г. мы настойчиво предлагали США заняться делом: сесть за стол переговоров на уровне экспертов и разобраться с тем, что происходит в киберсфере.

Напомню, еще во время американского президентства Б.Обамы, когда Дж.Байден был вице-президентом, Россия и США создали соответствующие структуры для урегулирования киберинцидентов. Но серьезного делового разговора не выходит, к сожалению. Не мы выставляем преграды на пути подобного диалога.

Вновь призываем наших западных партнеров использовать официальные каналы взаимодействия по чувствительным вопросам, а не применять систему «вбросов» в СМИ и надуманные механизмы приведения в действие всей этой лжеинформации.

Вопрос: Недавно в Комитете Государственной Думы по международным делам прозвучало предположение, почему Премьер-министр Чехии А.Бабиш сделал внезапный антироссийский выпад. Он никогда не был ярым русофобом, «атлантистом», и вдруг резко русофобское поведение, которое может похоронить его политическую карьеру. Дело в том, что А.Бабиш ещё и бизнесмен, миллиардер. Высока вероятность того, что он подвергся банальному шантажу – за сохранность своих бизнес-активов его вынудили сделать рискованный политический шаг в интересах США. Как Вы считаете, может ли внешнеполитическое ведомство публично освещать подобные методы работы американского однополярного мира и такое «европейское единство» во имя США?

Ответ: Не хотела бы комментировать подобные сценарии, предположения. Не хочется скатываться на уровень наших западных партнеров, делающих заявления с обвинениями и не приводящих при этом фактов. США неоднократно делали заявления с угрозами по политическим мотивам в адрес частных лиц, бизнесменов, объединений, торгово-промышленных, банковских структур, корпораций, международных финансовых институтов. Цитат, развернутых материалов на этот счет, которые непосредственно содержат угрозы в виде предупреждений, запугиваний, предостаточно. Они это делают на протяжении многих лет. Не думаю, что будут делать исключения в каких-то отдельных случаях, если им подобное будет выгодно. Это не предположение, а констатация факта. Видим это на примере «Северного потока-2», печальной судьбы целого ряда европейских корпораций, банковских структур, в отношении которых США не просто делали заявления и вели публичную агрессивную риторику, а применяли соответствующие меры воздействия от санкций до чуть ли не «спецопераций». Это всё фактологический материал. С этим можно ознакомиться, причем не на конспирологических ресурсах, а на сайтах, где содержатся выступления, заявления американских официальных лиц. Самое фантастическое, что в XXI веке, когда подходит к концу его первая четверть, это не скрываемая политика, а наоборот широко демонстрируемая (тоже своего рода элемент профилактики запугивания).

Что касается заявлений, которые делают чешские представители в последнее время, обвинений в адрес нашей страны – все безосновательно, противоречиво. Похоже на бесконечную внутреннюю возню, ведущуюся под внешним присмотром.

Вначале, когда несколько недель назад посыпались заявления от чешских представителей в адрес России, мы комментировали каждое. Потом поняли, что это уже невозможно комментировать не только извне, но и само чешское общество запуталось в версиях, заявлениях и риторике, которые оно каждый день слышит и получает от своих политиков. Причем не тех, кто не во власти, а официально действующих руководителей государственных органов. Видимо, тут внутренний кризис, созданный, в том числе под влиянием извне, которое чешское общество должно преодолеть.

Вопрос: Чудовищная трагедия в Казани затмевает все остальные события. Зло оказывается гораздо ближе к нам, и в мирное время гибнут дети. Этих страшных жертв могло бы быть больше, если бы не учителя, педагоги. Эльвира Игнатьева бесстрашно закрыла собой ребенка.

Из таких героев-педагогов состоит бессмертный, педагогический полк защитников детей, в котором польский учитель Ян Корчак, шагнувший вместе с детьми в газовую камеру в 1942 году, учитель из чешского Брно Иво Стейскал, погибший в Донбассе от рук современных нацистов в августе 2014 года и теперь учитель английского Эльвира Игнатьева. Сколько их еще среди нас – бесстрашных педагогов, сила которых не в заполнении формуляров, не в написании никчемных учебных планов и различных бумаг, а в беззаветной преданности детям, педагогическому призванию, готовых на высшее самопожертвование ради детей.

Соотечественники предлагают выступить с инициативой – объявить Международный день учителя-патриота, защитника детей от терроризма.

Ответ: Это не вопрос, это Ваша инициатива. Она должна быть соответствующим образом оформлена и может быть продвинута как гражданская, общественная инициатива. Это не совет от МИД России, а комментарий на Вашу реплику.

Если Вам нужна наша консультативная, информационная поддержка, с удовольствием ее окажу. Можете направить Ваши соображения на этот счет, передадим их экспертам и обязательно Вам ответим.

Вопрос (перевод с английского): Война между Израилем и Палестиной продолжается. Погибли 10 детей. Что Вы можете об этом сказать?

Ответ: Только что комментировала ситуацию в регионе непосредственно в связи с обострением конфликта. Два полноформатных материала были опубликованы по линии МИД. Там содержится полностью наша позиция. Сегодня, отвечая на вопрос Вашего коллеги из Исландии, я также об этом сказала.