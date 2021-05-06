Новости

13.05.2120:41

О беседе заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с начальником Главного Управления многосторонней дипломатии МИД Республики Беларусь И.А.Величко

932-13-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

13 мая состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с начальником Главного управления многосторонней дипломатии МИД Республики Беларусь И.А.Величко, в ходе которой был обсужден ряд актуальных вопросов международной правозащитной повестки дня, а также пути укрепления взаимодействия наших стран на профильных площадках ООН.

 

 

 

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность