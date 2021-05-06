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13.05.2120:20

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании А.Сафади

931-13-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

13 мая по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

Проведен обмен мнениями по региональной повестке дня с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Была высказана глубокая обеспокоенность эскалацией напряженности на палестинских территориях, подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня и перевода ситуации в политическое русло.

Министры подтвердили взаимный настрой на продолжение усилий с целью организации прямых палестино-израильских переговоров, отметили значение усилий ближневосточного «квартета» международных посредников.

 

 

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