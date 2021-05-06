К российским усилиям по урегулированию палестино-израильского конфликта

СООБЩЕНЕ ДЛЯ СМИ

12 мая состоялись телефонные контакты спецпредставителя Министра иностранных дел Российской Федерации по ближневосточному урегулированию (БВУ) В.К.Сафронкова со спецкоординатором Генсекретаря ООН по Ближнему Востоку Т.Веннесландом и назначенным спецпредставителем ЕС по БВУ Свеном Коопмансом (Нидерланды).

В связи с резким обострением палестино-израильского конфликта акцентирована необходимость безотлагательно предпринять шаги как в двустороннем порядке, так и по линии ближневосточного «квартета» международных посредников (Россия, США, ООН и ЕС) в целях скорейшего прекращения боевых действий, стабилизации обстановки «на земле» и перехода к формированию благоприятных условий для запуска прямых палестино-израильских переговоров по фундаментальным вопросам окончательного статуса, включая проблематику Восточного Иерусалима.

С российской стороны заострена важность созыва заседания «квартета» на уровне министров в ближайшее время, что будет иметь важное значение для остановки витка конфронтации.