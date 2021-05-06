Об участии спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Республики Уганда Й.Мусевени

СООБЩЕНЕ ДЛЯ СМИ

12 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял участие в торжественных мероприятиях в Кампале по случаю официального вступления в должность Президента Республики Уганда Й.Мусевени.

13 мая М.Л.Богданов был принят Президентом Й.Мусевени, а также имел встречу с Министром иностранных дел Уганды С.Кутесой. В ходе состоявшихся бесед были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных российско-угандийских отношений, включая взаимовыгодное партнерство в сферах энергетики, информационных технологий, телекоммуникаций, геологоразведки, сельского хозяйства и образования. При этом отмечалась важность эффективного задействования механизма Межправительственной Российско-Угандийской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Особое внимание было уделено проблематике урегулирования обстановки в «горячих точках» Африканского континента. В этом контексте подтвержден настрой Москвы и Кампалы на активное взаимодействие и координацию позиций в рамках ООН и на других международных «площадках». Рассмотрен также ряд аспектов подготовки второй российско-африканской встречи на высшем уровне в 2022 г. в одной из стран Африки.