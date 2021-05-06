Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередным выпадом президента Латвии Э.Левитса в отношении русского языка

По сообщениям СМИ, президент Латвии Э.Левитс призвал недавно правительство своей страны законодательно «искоренить» сохраняющиеся де-факто «с периода советской оккупации» на рынке труда Латвии требования к знанию русского языка. Это, по его мнению, «затрудняет реализацию планов многих людей по трудоустройству и не способствует формированию сплоченного общества».

Хочется задать Э.Левитсу простой вопрос: читал ли он многочисленные рекомендации профильных международных организаций и экспертов? В частности, заключение по Латвии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам с рекомендацией Риге «исправить дискриминационную ситуацию по языковому, национальному и этническому признакам, в т.ч. жесткие языковые требования при приеме на работу, особенно в госсекторе». А также резолюцию Комитета министров Совета Европы о реализации Латвией Рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств, предписывающую «обеспечить непрерывную доступность образования на языках меньшинств везде, где на это есть спрос» с учетом отрицательного влияния политических мер запретительного характера на возможности тех, для кого латышский язык не является родным.

Призываем г-на Э.Левитса также внимательно изучить доклад Комиссара по правам человека Совета Европы Д.Миятович, в котором Латвии рекомендуется «защищать права меньшинств и снижать напряженность в обществе», поскольку в этой стране «не учитываются права граждан, говорящих на языках меньшинств, а законы часто исполняются насильственными средствами».

Так называемую реформу образования в Латвии подверг критике и Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ, по мнению которого полный переход школ нацменьшинств на преподавание на латышском языке «уводит Латвию от сложившейся в стране двуязычной модели образования, хорошо выполнявшей свои функции и основанной на Гаагских рекомендациях о правах нацменьшинств на образование».

Однако, судя по «боевому» настрою латвийского руководителя, он предпочел игнорировать эти заключения, навязывая для нелатышского населения своей страны политику разъединения и изоляции. Понятно, что для Латвии это прямой путь не к «сплоченности», а дальнейшему росту этнической напряженности.