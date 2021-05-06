Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ по развитию ситуации в Эстонии с С.Середенко

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать текущую ситуацию вокруг ареста эстонскими спецслужбами правозащитника С.Середенко?

Ответ: Власти Эстонии пока не собираются отказываться от своей линии на применение карательного правосудия в политических целях. 30 апреля с.г. С.Середенко был продлен срок содержания под стражей еще на два месяца. Как мы уже отмечали ранее, обвинения в его адрес абсурдны и бездоказательны.

Дали этим злонамеренным действиям Таллина в отношении русскоязычного правозащитника принципиальную оценку в контактах как по двусторонней линии, так и в профильных международных организациях. Нашу позицию, как мы видим, разделяют известные политики и общественные деятели в Прибалтике и других государствах, обратившиеся, в частности, с письмами к эстонскому руководству с требованием отказаться от политических гонений.

Освобождение С.Середенко могло бы стать положительным сигналом эстонских властей к началу серьезного разговора по выводу двусторонних отношений из созданного ими тупикового состояния.