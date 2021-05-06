О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Итальянской Республики в Российской Федерации П.Терраччано

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Итальянской Республики в Российской Федерации П.Терраччано по его просьбе.

В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление развивать взаимодействие России и Италии в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Посол проинформировал о заинтересованном участии итальянских деловых кругов в подготовке к предстоящей 6-9 июля с.г. в Екатеринбурге Международной выставке «ИННОПРОМ», на которой Италия первой из европейских государств выступит в качестве страны-партнера.

Был рассмотрен график двусторонних контактов на предстоящий период.