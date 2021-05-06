О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Египта С.Шукри

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме. Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки. Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Каира на продолжение тесной координации усилий с целью перезапуска прямых палестино-израильских переговоров, в том числе путем задействования механизма «квартета» ближневосточных посредников.