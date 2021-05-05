Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем, Москва, 12 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели содержательные, насыщенные переговоры с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем. В центре внимания была ситуация в международных отношениях. Она весьма непростая. Воспользовались этой возможностью, чтобы обсудить пути нашего сотрудничества, содействия, которые Россия в соответствии с Уставом ООН может дополнительно оказать Всемирной организации в достижении поставленных перед ней целей.

Отметили, что одной из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов в выработке решений, основанных на международном праве. Считаем неприемлемыми и опасными, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие «правила», навязываемые остальным в качестве универсальных норм.

Видим, как вне рамок ООН создаются ситуативные коалиции, партнерства, присваивающие себе право говорить и действовать от имени всех остальных. Всё это сопровождается критикой в адрес Всемирной организации за ее якобы низкую эффективность.

Подчеркнули, что продвигаемая западными коллегами концепция «порядка, основанного на правилах», на взгляд Российской Федерации, не имеет ничего общего ни с правом, ни с общечеловеческой моралью, идет вразрез с объективными тенденциями демократизации межгосударственного взаимодействия и формирования более справедливого, инклюзивного, полицентричного миропорядка. Именно в рамках такого демократичного миропорядка голос каждой страны, независимо от её размеров, силового и экономического потенциалов, должен быть услышан. Внедрение концепции т.н. «правил» наносит ощутимый ущерб центральной координирующей роли ООН в мировых делах, ведет к разбалансировке архитектуры глобального управления и напрямую противоречит интересам всего мирового сообщества.

Видим не менее серьезные риски и в других нелегитимных действиях, совершающихся в обход ООН – прежде всего, применение силы без наличия одобрения Совета Безопасности ООН, односторонние экономические санкции, которые бьют, как правило, по наиболее уязвимым слоям населения и лишь заводят ситуацию в тупик.

Как государство-основатель ООН и постоянный член её Совета Безопасности, Россия неизменно поддерживает деятельность Всемирной организации. Исходим из того, что ООН – это несущая конструкция сложившейся по итогам Второй мировой войны международно-правовой системы. Это единственный подлинно универсальный межгосударственный механизм, способный выражать волю всего человечества, обладающий в связи с этим уникальной легитимностью. Убеждены, что эту точку зрения разделяет подавляющее большинство государств мира.

На практике Россия подтверждает свою позицию в пользу укрепления Всемирной организации. Внешнеполитические начинания, с которыми выступает Россия, как правило, носят ооноцентричный характер. Это было проявлено и в инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина о созыве саммита лидеров государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН, который, мы надеемся, состоится после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация в мире.

Разделяем с Генеральным секретарем убежденность в том, что только совместными усилиями международное сообщество способно противостоять современным вызовам и угрозам, региональным конфликтам, пандемиям (наподобие коронавирусной инфекции), терроризму, другим транснациональным преступлениям и, конечно, таким явлениям, как изменение климата. Перед нами также стоят задачи социально-экономического развития, особенно развивающихся государств. Сопряжение усилий государств-членов в духе многосторонности должно происходить на базе целей и принципов Устава ООН. Это наша общая позиция.

Предметно обсудили конкретные конфликтные ситуации, стоящие на повестке дня ООН, в том числе Совета Безопасности: ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, Йемене. Рассмотрели такую достаточно непростую проблему, как кипрское урегулирование.

Россия всецело разделяет настрой Генерального секретаря на разрешение кризисов политико-дипломатическими методами, в том числе при помощи посреднических усилий. Нам также импонирует, что Генеральный секретарь нацелен на преодоление разногласий через равноудаленный, беспристрастный подход к сторонам конфликтов и через учет всей гаммы мнений государств-членов. Намерены всемерно в этом поддерживать А.Гутерреша. Признательны Генеральному секретарю за готовность принимать наш вклад в его усилия.

Мы были едины в том, что в наших общих интересах – обеспечить эффективность и беспристрастность работы структур ООН. Генсекретарь согласен с важностью того, чтобы руководство Всемирной организации, в особенности её Секретариат, придерживались сбалансированных подходов и действовали исключительно в русле решений, принимаемых государствами-членами на коллегиальной основе.

Договорились проводить работу над расширением кадровой представленности Российской Федерации в Секретариате ООН. В этом направлении уже были предприняты конкретные шаги. Мы за это признательны.

В заключение хотел бы поблагодарить уважаемого Генерального секретаря за многолетнее сотрудничество, пожелать ему дальнейших успехов.

Вопрос (адресован С.В.Лаврову): Россия имеет хорошие отношения с обеими сторонами палестино-израильского конфликта. Какие шаги может предпринять Москва для деэскалации напряженности? Ранее Вы также призывали к объединению усилий «квартетов» международных и арабских посредников. Насколько это актуально на данный момент?

С.В.Лавров: Мы достаточно подробно говорили сегодня об этом. Действительно в регионе накопилось немало проблем. Многие из них взаимосвязаны. Решать одну, забывая о других, не получается.

Когда начался процесс нормализации отношений арабских стран с Израилем, мы его приветствовали как любое позитивное движение в отношениях между членами мирового сообщества. Но, как и другие страны, наблюдавшие за этим процессом, подчеркивали, что нормализация между арабскими странами и Израилем не должна проходить за счет и в ущерб решению палестинского вопроса в соответствии с принципом «двух государств», закреплённом в резолюциях СБ ООН.

Произошли события последних дней, которые, к сожалению, еще продолжаются. С обеих сторон гибнут люди. Опять начались односторонние действия, избежать которых неоднократно призывал СБ ООН и «квартет» международных посредников.

Сегодня пришли к общему мнению, что наиболее острой задачей является созыв «квартета» международных посредников: Россия, США, ООН и ЕС. Доверяем Генеральному секретарю как координатору «квартета» в том, чтобы он, работая со сторонами, постарался оптимально быстро организовать такую встречу. Говорили о том, что ее желательно провести на уровне министров иностранных дел.

Продвигаем целесообразность установления диалога между упомянутым мной «квартетом» и арабскими странами, нормализовавшими отношения с Израилем и имеющими с ним дипломатические связи. Плюс сами палестинцы и израильтяне. Имели в виду «автора» Арабской мирной инициативы - Саудовскую Аравию как еще одного участника такой возможной встречи. На данном этапе самым простым и наиболее срочным вопросом является созыв «квартета». Это сделать проще, чем собирать более широкие конфигурации. Надеюсь, что Генеральный секретарь с его опытом и дипломатическим искусством сможет создать для этого необходимые условия.

Вопрос (адресован А.Гутеррешу, перевод с английского): Вы много критиковали политику «вакцинного национализма». Ведутся ли дискуссии на глобальном уровне о том, что производители могут отказаться от своих прав для упрощенного распространения вакцины по всему миру? Какие перспективы российского препарата «Спутник V» на одобрение европейским регулятором?

С.В.Лавров (добавляет после А.Гутерреша): Подписано несколько десятков соглашений, вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 60 странах, в большинство из которых уже поставляются первые партии. Не раз подчеркивали, что мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин. Если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, может получиться позитивный процесс взаимодействия.

Президент России В.В.Путин на днях в своем выступлении на очередном совещании позитивно отозвался об идее отказа от патентной защиты со стороны всех производителей вакцин на какой-то период, чтобы генерики могли быстро заполнить рынок.

Вопрос (адресован А.Гутеррешу): Пользуясь случаем, хочу обратить Ваше внимание на ситуацию в Латвии. Там с 2020 г. продолжается преследование журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Это массовое преследование: более 10 человек находятся под уголовным делом, в их домах были проведены обыски, у них изъяли документы, оргтехнику, их «наградили» подпиской о невыезде. Формально их обвиняют в нарушении режима санкций, хотя никакие санкции к ним не относятся, как и эти журналисты не имеют никакого отношениям ни к каким санкциям. По моему мнению, это политическое преследование. 3 мая с.г., во Всемирный день свободы печати, мы отправили видеообращение одного из этих журналистов на Ваше имя. Известно ли Вам о ситуации в Латвии? Готовы ли Вы взять ее на контроль, содействовать соблюдению властями Латвии основополагающих документов ООН, как минимум Всеобщей декларации прав человека, и тем самым не выстраивать административных, уголовных барьеров для работы журналистов на территории Латвии?

С.В.Лавров (добавляет после А.Гутерреша): Наряду с Верховным комиссаром ООН по правам человека, у Генерального секретаря ООН есть еще помощник по этим вопросам. Он как раз из Латвии. Думаю, если данное видео попадет к нему, это будет важно для проработки Вашего обращения.

Вопрос (адресован А.Гутеррешу): Блокада Кубы со стороны США усилилась в последние годы, в том числе во время пандемии коронавируса, и продолжается при новом американском правительстве. Каково Ваше мнение о политике США в отношении Кубы?

С.В.Лавров (добавляет после А.Гутерреша): Помимо конкретной ситуации, вызванной дополнительными тяготами в связи с пандемией коронавирусной инфекции, есть системная проблема с блокадой Кубы со стороны США. На эту тему Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию подавляющим большинством голосов. Две-три страны, вместе с США, ее не поддерживают, все остальные голосуют «за». Политика ООН отражена в этих резолюциях.