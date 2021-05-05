О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Королевства Таиланд в России С.Вонгсинсаватом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 мая член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Таиланд в России С.Вонгсинсавата.

В центре внимания беседы была подготовка Саммита АТЭС в ноябре 2022 г. и участие в нем России. Стороны подробно обсудили подготовку к Саммиту и наиболее перспективные направления сотрудничества.

В ходе беседы важное внимание было уделено двусторонним отношениям и их политическому, экономическому и культурному измерению.

Как известно, в 2022 г. исполняется 125 лет установлению дипломатических отношений между нашими двумя странами, что является важным этапом взаимодействия России и Таиланда.

Ректор и Посол уделили много внимания отдельным аспектам экономических отношений в контексте проблематики изменения климата, а также развития сектора «зеленой» экономики, включая сельское хозяйство.

А.В.Яковенко привлек внимание к недавно созданной в Академии Школе устойчивого развития и «зеленой» экономики и основным направлениям ее деятельности, включая экспертную подготовку к предстоящему Саммиту ООН по продовольственным системам (Нью-Йорк, сентябрь 2021 г.).

Ректор подробно рассказал о новых ключевых направлениях деятельности Академии, где главное место занимает повышение квалификации дипломатов. Пригласил таиландских дипломатов принять участие в краткосрочных дипломатических курсах, в которых важное место занимают приоритеты российской внешней политики. Прохождение такой стажировки позволяет дипломатическим представителям разных стран лучше понять подходы Российской Федерации к ключевым внешнеполитическим проблемам, а также обменяться мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

Ректор пригласил Посла написать статью для журнала «Дипломатическая служба и практика», который издается в цифровом формате Дипломатической академией и председателем Совета которого является Министр иностранных дел России С.В.Лавров. Журнал ориентирован на практические аспекты работы дипломатической службы России и различных стран мира и призван служить дополнительным элементом в понимании современных международных реалий, с которыми сталкиваются сегодня министерства иностранных дел.