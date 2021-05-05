Поздравление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова Генеральному директору ГТК «Телеканал «Россия» А.А.Златопольскому

Уважаемый Антон Андреевич,

От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников ГТК «Телеканал «Россия» со знаменательной датой – 30-летием со дня первого выхода в эфир.

Ваш канал по праву занимает одну из ведущих позиций на национальном рынке вещания, является крупным производителем информационных, просветительских и развлекательных программ. Залог многолетнего успеха – слаженная работа команды профессионалов, творческий подход к решению нестандартных задач, оперативная и качественная подача материала, широкое внедрение передовых технологий. И, конечно, присущее всем вам глубокое чувство патриотизма, любви к Родине.

«Россия» пользуется неизменной популярностью среди соотечественников, проживающих в самых разных уголках планеты. Играет заметную роль в объединении диаспоры за рубежом, сохранении и приумножении традиций Русского мира.

Высоко ценим наше конструктивное сотрудничество и надеемся на его дальнейшее укрепление в целях формирования объективного образа России на международной арене.

Желаю Вам новых творческих успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ