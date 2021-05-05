Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем, Москва, 12 мая 2021 года

Уважаемый г-н Генеральный секретарь,

Коллеги,

Рады приветствовать Вас в Москве. Рассматриваем Ваш визит как вклад в дальнейшее развитие тесных отношений между Российской Федерацией и Организацией Объединенных Наций.

Ситуация в мире очень подвижная. Далеко не все тенденции, которые мы наблюдаем, носят позитивный характер. Поэтому регулярный обмен мнениями, личные контакты в нынешней ситуации особенно важны. Признательны Вам за то, что Вы приняли наше приглашение посетить Москву.

Убеждены, что оптимальным решением всех проблем, начиная с коронавирусной инфекции, возможных и, к сожалению, весьма вероятных других эпидемией, пандемий в будущем, завершая вопросами климата, экономического развития, преодоления проблем голода, обеспечения стратегической стабильности, является организация переговоров на прочной основе Устава ООН при центральной координирующей роли Объединенных Наций.

Рассчитываем подробно рассмотреть сегодня весь спектр задач, стоящих перед ООН, и вопросы, которые Вы хотели бы поставить перед нами.

Добро пожаловать.