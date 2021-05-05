О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Помощником Генсекретаря ООН по вопросам изменения климата С.Хартом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 мая заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин провел консультации с делегацией ООН во главе с Помощником Генсекретаря по вопросам изменения климата С.Хартом.

Состоялось обстоятельное обсуждение широкой международной повестки дня в области устойчивого развития, включая подготовку к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в Глазго в ноябре с.г.

С.В.Вершинин подтвердил позицию России о центральной роли ООН в координации международных усилий по решению глобальных природоохранных проблем, в том числе по адаптации и повышению устойчивости к негативным последствиям изменения климата, наращиванию потенциала развивающихся государств в этой области.

Стороны условились продолжать взаимодействие в ходе предстоящих международных переговоров в климатической сфере на площадке РКИК ООН.