О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Президентом Объединенной Республики Танзании Самией Сулуху Хассан

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 мая в Кампале «на полях» торжественных мероприятий по случаю вступления в должность Президента Республики Уганда Й.Мусевени состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Президентом Танзании Самией Сулуху Хассан.

В ходе беседы был подтвержден настрой Москвы и Дар-эс-Салама на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-танзанийских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

Были также обсуждены актуальные вопросы африканской повестки дня, в том числе проблематика коллективной безопасности, миротворческие шаги по урегулированию существующих между странами континента противоречий, продвижение интеграционных процессов. При этом особое внимание было уделено задачам подготовки второго саммита Россия-Африка в 2022 году.