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12.05.2118:58

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с и.о. Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном

916-12-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

12 мая 2021 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и и.о. Министра иностранных дел Армении А.Г.Айвазяна, в ходе которого с российской стороны была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе.

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