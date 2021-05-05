Интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина МИА «Россия сегодня», 12 мая 2021 года

Вопрос: Что происходит в СБ ООН на фоне эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта?

Ответ: Как известно, 10 мая в СБ ООН состоялись закрытые консультации по палестино-израильской проблематике. Причина проведения срочного заседания Совета Безопасности – опасная эскалация насилия в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Новые консультации проходят 12 мая.

7 мая в ряде кварталов Восточного Иерусалима, а также у комплекса мечети «Аль-Акса» начались кровопролитные столкновения между палестинцами и израильтянами. Напряженность в городе, в том числе в районах Шейх-Джаррах и Святых мест, провоцирует деградацию обстановки и на других оккупированных палестинских территориях, прежде всего, в секторе Газа. С 10 мая продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля из анклава и ответные воздушные удары израильских ВВС. В результате страдают мирные жители с обеих сторон. По поступающей информации, жертвами насилия уже стали более 600 человек, подавляющее большинство из них – палестинцы. К сожалению, идут сообщения о новых жертвах и пострадавших.

Очевидно, что очередной виток напряженности в зоне палестино-израильского конфликта вызывает самую серьезную обеспокоенность во всем мире. Спусковым крючком нынешней эскалации во многом стало обнародование предварительного решения израильского суда об экспроприации земельных участков в квартале Шейх-Джаррах, принудительном выселении проживающих там палестинцев и сносе их домов. Подобная попытка легализации продолжающейся практики израильского поселенчества накладывается на продвижение планов по строительству 540 единиц жилья в поселении Хар-Хома на Западном берегу р.Иордан.

Отмечаем, что большая часть международного сообщества, включая страны-члены СБ ООН, придерживается схожих с нами взглядов на складывающуюся ситуацию. В частности, европейские представители отметили незаконный характер действий Израиля, подчеркнули неприемлемость изменений границ 1967 года. В Вашингтоне выразили глубокую озабоченность «отдаляющими мир» шагами, потребовали привлечь к ответственности виновных в насилии. Руководство ООН призвало Израиль к сдержанности, уважению норм международного гуманитарного права и отказу от практики разрушения палестинских жилищ. Отдельными заявлениями с осуждением эскалации насилия и односторонних шагов Израиля, подрывающих перспективы мирного урегулирования, отметились и арабские страны.

Вопрос: Каково отношение России к росту насилия в зоне палестино-израильского конфликта?

Ответ: Считаем важным не замалчивать происходящее и называть вещи своими именами. На наш взгляд, именно таким образом можно добиться деэскалации ситуации и перейти к решению застарелых проблем и противоречий между палестинцами и израильтянами.

Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине, а также любые действия, осложняющие возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест. В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки изменить географический, демографический и исторический характер и статус Восточного Иерусалима и выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями ГА и СБ ООН. Подтверждаем приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, отвечающей чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности.

Вопрос: Какие действия намерены предпринять в Москве для деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта?

Ответ: В координации с председательствующими в СБ ООН китайскими партнерами, а также делегациями других стран-членов продолжаем работу по сближению позиций применительно к складывающейся ситуации. В конкретном плане участвуем в усилиях по согласованию консенсусного заявления для прессы.

Кроме того, поддерживаем контакты со всеми заинтересованными игроками на двусторонней основе. В частности, тематика палестино-израильской эскалации затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов и министров иностранных дел России и Турции, фигурирует в повестке консультаций с прибывшим в Москву Генсекретарем ООН А.Гутеррешем. Настроены также продолжить энергичные усилия в рамках ближневосточного «квартета», являющегося единственным международно признанным механизмом сопровождения процесса палестино-израильского урегулирования.