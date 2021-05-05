О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС М.Абу-Марзуком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 мая по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

В ходе беседы М.Абу-Марзук изложил оценки и соображения в связи с резким обострением силового противостояния между Израилем и палестинцами, сделав упор на противоправном характере действий израильтян в отношении палестинских жителей квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, а также недопустимости обстрелов жилых районов в секторе Газа.

С российской стороны акцентирована важность немедленного прекращения насилия, недопустимость нападений на мирных жителей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, включая удары по гражданским объектам на израильской и палестинской территории.

М.Абу-Марзук от имени руководства ХАМАС заверил, что Движение готово остановить любые военные действия против Израиля на обоюдной основе при том понимании, что международное сообщество окажет необходимое давление на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети «Аль-Акса» в Восточном Иерусалиме и противоправных мер в отношении его коренных арабских жителей.