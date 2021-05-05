Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой по вопросу развития ситуации на палестино-израильском направлении

Ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной.

По поступающей информации, помимо столкновений мусульман, прибывающих на молитву в комплекс мечети «Аль-Акса», с силами безопасности Израиля, массовые акции протеста палестинцев состоялись в гг. Хеврон, Рамалла, Вифлеем и в других районах Западного берега реки Иордан. В результате стычек несколько десятков человек получили ранения.

На этом фоне резко обострилась обстановка вокруг сектора Газа. В качестве реакции на драматические события в Восточном Иерусалиме палестинские военизированные группировки совершили многочисленные ракетные обстрелы израильской территории. По сообщениям, в результате этого более 30 жителей гг. Ашдод и Ашкелон получили ранения, двое убиты. Израильские ВВС ночью и утром 11 мая нанесли несколько серий ударов по различным целям в анклаве, вследствие которых не менее 28 палестинцев были убиты, более 100 – пострадали.

В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности. Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города.

Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности, участника «квартета» международных посредников по БВУ во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.