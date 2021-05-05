О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Израиля в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 мая заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин принял Посла Государства Израиль в Москве А.Бен Цви по его просьбе.

В ходе беседы состоялось предметное обсуждение текущей ситуации, складывающейся в Восточном Иерусалиме, в частности в районе комплекса мечети «Аль-Акса», и вокруг сектора Газа. Также затрагивались итоги состоявшихся в СБ ООН консультаций по данной проблематике.

С российской стороны была высказана глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией напряженности. Акцентирована важность скорейшего прекращения насилия, а также любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки в сфере безопасности. Подчеркнута необходимость соблюдения закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города. Подтвержден настрой России на продолжение содействия в деле перезапуска палестино-израильских переговоров, в том числе путем задействования механизма ближневосточного «квартета» международных посредников.