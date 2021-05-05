О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Палестины А.Нофалем и Послом Иордании Х.Шавабкой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 мая заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин принял Посла Палестины А.Нофаля и Посла Иордании Х.Шавабку по их просьбе.

В ходе беседы послы довели согласованную позицию своих стран по вопросу эскалации напряженности в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. С их стороны была подчеркнута неправомерность планов Израиля по выселению палестинцев из их домов в восточноиерусалимском квартале Шейх Джаррах, а также недопустимость силовых действий в комплексе мечети «Аль-Акса».

В связи с быстрым ухудшением положения дел в области безопасности высказана общая точка зрения о необходимости прекращения насилия и скорейшего возобновления устойчивого палестино-израильского переговорного процесса с целью выхода на компромиссные развязки по всем вопросам окончательного статуса.

С российской стороны подтверждена готовность дальнейшего наращивания усилий в данном направлении, в том числе с задействованием возможностей ближневосточного «квартета» международных посредников.