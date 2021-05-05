Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с ростом террористической активности в Афганистане

Решительно осуждаем произошедшую в последние дни серию масштабных терактов в Афганистане, в том числе атаку на школу для девочек 8 мая в Кабуле, приведшую к гибели более восьмидесяти и ранению свыше ста пятидесяти человек. Ужасающим является тот факт, что основными жертвами атак становятся дети. Считаем подобные действия бесчеловечными и не имеющими оправдания. Выражаем соболезнования народу Афганистана, родным и близким погибших.

Обращаем внимание на рост боевой активности в стране, в том числе со стороны властей Исламской Республики Афганистан, регулярно рапортующих о десятках уничтоженных боевиков вооруженной оппозиции.

Призываем Кабул и Движение талибов к скорейшему прекращению насилия, препятствующего достижению национального примирения и создающего благоприятную почву для активности ИГИЛ и других террористических группировок.