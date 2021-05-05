О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Азербайджанскую Республику

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10-11 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил с рабочим визитом Азербайджанскую Республику.

Глава российского внешнеполитического ведомства был принят Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым, состоялись его переговоры с азербайджанским коллегой Д.А.Байрамовым.

В ходе встреч в Баку стороны предметно обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая продвижение политического диалога, развитие торгово-экономических и культурных связей, кооперацию в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Одной из ключевых тем стало рассмотрение практических аспектов реализации заявлений Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с упором на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных связей в регионе.

Подробный обмен мнениями состоялся по тематике взаимодействия на площадках региональных и международных объединений – СНГ, ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Совета Европы, ОЧЭС, других международных форумов. Переговоры подтвердили близость подходов России и Азербайджана по большинству аспектов глобальной и региональной повестки.

Министры подписали План консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики на 2021-2022 годы.

Визит прошел в традиционно дружественной атмосфере, которой характеризуются российско-азербайджанские отношения стратегического партнерства, подтвердил взаимную готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.