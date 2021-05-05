О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 мая в рамках рабочего визита в Москву Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А.Гутерреша состоятся его обстоятельные переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

В ходе дискуссии планируется рассмотреть вопросы укрепления эффективности и авторитета ООН в интересах успешного преодоления современных вызовов и угроз. Особое внимание будет уделено ключевым сюжетам на повестке дня всемирной Организации.

Россия как государство-основатель ООН и постоянный член ее Совета Безопасности придает приоритетное значение центральной координирующей роли всемирной Организации в мировых делах. В тесной координации со всеми заинтересованными сторонами намерены продолжить активный поиск решений острейших глобальных проблем в области поддержания международного мира и безопасности, достижения устойчивого развития и обеспечения прав человека в строгом соответствии с Уставом ООН.