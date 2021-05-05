Об ответных мерах в связи с объявлением помощника военного атташе при Посольстве России в Румынии «persona non grata»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 мая Посол Румынии К.Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» помощника атташе по вопросам обороны при Посольстве Румынии капитана Г.Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля с.г. «persona non grata» помощника военного атташе при Посольстве России в Бухаресте.