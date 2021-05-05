Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым, Баку, 11 мая 2021 года

Уважаемый Джейхун Азизович,

Прежде всего хотел бы выразить признательность за сказанные Вами слова соболезнований и сочувствия в связи с трагедией в Казани. Завтра властями Татарстана объявлен траур. Ценим солидарность, которую проявляют наши азербайджанские друзья.

Это происходит в ходе нашего визита, который в значительной степени был посвящен подтверждению общей приверженности итогам Второй мировой, Великой Отечественной войны. Об этом вчера подробно говорили с Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым, сегодня – с Вами. Об этом шла речь во вчерашнем разговоре лидеров России и Азербайджана.

Ценим, что в Азербайджане, как и в России, бережно хранят память о событиях тех лет, о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу, будущее мира, избавление Европы от нацизма.

Вчера в ходе подробной беседы с Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым и сегодня – с Министром иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамовым – рассмотрели весь комплекс наших отношений. Отметили поступательный характер стратегического партнерства и хорошие перспективы его дальнейшего развития как в том, что касается двусторонней повестки дня, так и в контексте региональной и международной проблематики.

Трудно переоценить значение регулярного диалога на высшем уровне. В нынешнем году, за четыре месяца, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев уже встречались и провели пять телефонных разговоров, в ходе которых сопоставляли оценки выполнения имеющихся принципиальных договоренностей.

Мы тоже регулярно общаемся с Д.А.Байрамовым. Буквально месяц назад в Москве «на полях» Совета министров иностранных дел СНГ провели очередную подробную встречу. Сегодня подписали План консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2021-2022 гг. Он насыщен и охватывает все значимые вопросы международной и региональной проблематики.

Рассчитываем, что в ближайшее время отношения между нашими странами вернутся в нормальный очный режим. Кстати, в таком режиме работают не только министры иностранных дел, но и сопредседатели Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ш.А.Мустафаев. В очном режиме в этом месяце состоится встреча премьер-министров. Глава Правительства Азербайджана А.И.Асадов посещает российскую столицу.

Важным элементом нашего диалога, сотрудничества является межпарламентское взаимодействие. Активно поддерживаем контакты на этом уровне и по линии всех министерств и ведомств двух правительств.

Обобщающий документ, определяющий наши текущие задачи, – План действий до 2024 г. Он включает в себя шесть «дорожных карт» по торговле, транспорту, инфраструктуре, наукоемким производствам, инновациям, цифровой экономике, повышению эффективности экономических процессов и туризму.

У нас хороший товарооборот. Он немного сократился в условиях пандемии, но, тем не менее, за прошлый год составляет 3 млрд долларов США. Есть понимание, достигнутое в рамках Межправительственной комиссии, о том, как восстановить поступательную тенденцию. У нас нет сомнений, что этому будет способствовать дальнейшее расширение нашего взаимодействия по реализации крупных проектов. Среди таковых отмечу производство грузовиков ГАЗ в Азербайджане. Оно уже налажено. Создается сервисный центр АО «Вертолеты России». Российский экспортный центр оказал финансовую поддержку двусторонним проектам на 2 млрд долларов США. Отмечу также, что готовится запуск сборки в Азербайджане комбайнов «Ростсельмаша». Наши экономические операторы готовы активно участвовать в программе приватизации, запущенной руководством Азербайджана, и в целом заинтересованы в самом тесном сотрудничестве.

Развивается взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. В этом месяце поставлена первая партия вакцины «Спутник V». До конца мая вторая партия также поступит в Азербайджан. Прорабатывается вопрос о возможности производства нашей вакцины в Республике.

Важным фактором отношений между двумя народами являются гуманитарные контакты, культурное, образовательное взаимодействие. У нас общее языковое пространство. Ценим отношение к русскому языку, которое проявляет руководство Азербайджана.

В прошлом году по причине пандемии не состоялись мероприятия, которые мы рассчитываем провести в нынешнем году. Это Межрегиональный форум (он должен состояться в Баку), Дни культуры Азербайджана в России и Форум молодежных инициатив.

У нас хороший потенциал для развития сотрудничества в сфере высшего образования, расширения присутствия ведущих российских высших учебных заведений в азербайджанском образовательном пространстве. Ощущаем не просто поддержку, а прямой, живой интерес со стороны руководства Республики.

В будущем году мы отмечаем тридцатилетие установления дипломатических отношений. Договорились в ближайшее время составить перечень мероприятий, которые будут призваны достойно отметить эту дату. Считаем, что это будет хорошим рубежом в развитии наших отношений, придании им нового качества.

Подробно говорили о ситуации в нагорно-карабахском урегулировании. У нас общее мнение, что ключ к дальнейшей нормализации обстановки – это соблюдение в полном объеме договоренностей, достигнутых руководителями России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г. Эти соглашения обеспечивают все необходимые механизмы поддержания прекращения любых боевых действий и нацелены на то, чтобы разблокировать коммуникации, которые долгие годы не позволяли полноценно раскрыть серьезный транзитный и экономический потенциал этого важного в геополитическом смысле региона.

Признательны азербайджанским друзьям за высокую оценку деятельности российского миротворческого контингента. Наши военные действуют в тесном контакте с азербайджанскими коллегами. В целом оцениваем их деятельность весьма позитивно. Они реально способствуют восстановлению мирной жизни.

Важный вклад в реализацию имеющихся договоренностей вносит Трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, которые занимаются определением конкретных путей разблокирования транспортных и экономических связей. Это позволит соединить закавказские государства вместе с их соседями в единое транспортно-логистическое пространство.

Востребованной остается деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прежде всего по содействию решению гуманитарных задач и продвижению мер укрепления доверия между сторонами.

Говорили об основных региональных и международных сюжетах. Особо хотел бы отметить, что азербайджанские друзья поддерживают все ключевые проекты резолюций, которые Россия продвигает на площадке Генеральной Ассамблеи ООН. В свою очередь, мы всегда внимательно относимся к инициативам Баку.

Условились углублять координацию во всех многосторонних структурах: это ООН, СНГ, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Совет Европы, Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сказал Д.А.Байрамов, в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Россия обратилась за статусом наблюдателя. Такое решение практически готово. При ближайшей возможности оно будет принято. Искренне признательны азербайджанским друзьям за такую поддержку.

С удовлетворением отметили динамичное развитие взаимодействия между прикаспийскими государствами по выполнению договоренностей, заключенных в Конвенции о правовом статусе Каспия и Конвенции об охране окружающей среды этого региона.

Подтвердили нацеленность на последовательное, поступательное развитие отношений, придание им нового качества. Считаю, что вчерашние и сегодняшние переговоры позволили серьезно продвинуться на этом пути.

Искренняя признательность азербайджанским хозяевам за традиционное гостеприимство.

Вопрос: На прошлой неделе Президент США Дж.Байден еще раз подтвердил желание провести саммит с Президентом России В.В.Путиным. При этом США вводят очередной пакет антироссийских санкций. Со стороны выглядит, что Вашингтон посылает в Москву противоречивые сигналы. На Ваш взгляд, если встреча состоится, она может стать точкой для полной перезагрузки отношений между Россией и США? Есть ли у Вас хорошее предчувствие?

С.В.Лавров: Мы отнеслись к этому предложению позитивно. Президент В.В.Путин неоднократно подчеркивал, что Россия и США несут особую ответственность за положение дел в мире как две ведущие ядерные державы. В условиях, когда Вашингтон последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями (остался только СНВ-3), диалог необходим.

Обозначили американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня. В нашем понимании, главными должны быть те вопросы, о которых я упомянул. Предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности с учетом всех без исключения факторов и систем, наступательных и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние. Наши предложения были переданы еще в последний год администрации Д.Трампа и переподтверждены, когда в Белом доме сменился хозяин. Ожидаем реакции. Хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно сузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, оказывающие существенное влияние на современное положение дел в этой области.

Хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать. Этот вопрос мы задали. Ответа о последовательности шагов не получили. Сначала Вашингтон предложил, что президенты встретятся без подготовки, определят магистральные направления нашей дальнейшей работы. Потом упомянули, что лучше перед саммитом проведут переговоры эксперты. Много неясного. При в целом позитивном отношении к этой инициативе мы изучаем все связанные с ней аспекты.

Вопрос: Как идет процесс реализации пунктов совместного заявления от 9 ноября 2020 г., в частности касающихся открытия коммуникаций? Есть ли определенные препятствия на пути полной реализации данного заявления?

С.В.Лавров: Высоко оцениваем работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран. Не буду забегать вперед и за них высказывать оценки. Они работают весьма продуктивно. Есть все основания полагать, что в ближайшем будущем получим первые результаты этой работы.

Вопрос: Есть ли понимание, когда от обсуждений темы разблокирования коммуникаций в трехсторонней группе и на других уровнях стороны смогут перейти к работе «на земле», к конкретным проектам со сметами, сроками и маршрутами, по которым пока нет согласия?

С.В.Лавров: Могу подтвердить то, что сказал Д.А.Байрамов. Если еще не решено, как все делать и по каким маршрутам, то гадать, когда это состоится, не очень продуктивно. Вопрос решается в комплексе с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Это не только Армения и Азербайджан, но и Россия, Турция, Иран как соседние страны, которые тоже хотели бы отразить пакет баланса интересов всех стран этого региона. По нашей оценке, движение есть, оно очень конкретное и в правильном направлении.

Вопрос: Как посредник в вопросе нагорно-карабахского урегулирования какие Россия прилагает усилия для того, чтобы получить карты минных полей?

С.В.Лавров: Мы за то, чтобы все вопросы, имеющие гуманитарное значение (от необезвреженных мин гибнут люди), решались максимально оперативно и без каких-либо предварительных условий: возвращение военнопленных и тел погибших, прояснение судьбы пропавших без вести и урегулирование проблем, связанных с «материальными» остатками войны, в данном случае мин.

5-6 мая с.г. в Ереване обсуждали этот вопрос. Мне показалось, что у армянского руководства есть понимание необходимости решать эту проблему. Первые предварительные шаги на этом направлении были сделаны. Я о них проинформировал руководство Азербайджана. Рассчитываем, что этот процесс будет существенно ускорен и позволит полностью решить эту проблему.

Вопрос: 9 мая с.г. весь мир отметил годовщину Великой Победы над нацизмом. Как Вы относитесь к тому, что в Армении пытаются героизировать нацистов?

С.В.Лавров: У нас очень четкая и недвусмысленная позиция в отношении проявлений неонацизма и попыток героизации нацистов – где бы это ни происходило, мы решительно осуждаем. Видим особые проблемы в этой связи на территории Европейского Союза и НАТО, особенно в странах Прибалтики, на Украине и в некоторых других государствах.

Именно Россия является инициатором ежегодной резолюции, которая принимается на Генеральной Ассамблее ООН, о недопустимости героизации нацизма. Рассчитываем, что все, кто за нее голосует – а таких подавляющее большинство – будут полностью следовать содержащимся в ней требованиям. Азербайджан и Армения являются соавторами этой резолюции. Здесь нет необходимости в дополнительных разъяснениях.