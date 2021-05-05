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11.05.2115:13
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Генерального директора – руководителем Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ М.Апаро
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
11 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с заместителем Генерального директора – руководителем Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ М.Апаро.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с системой гарантий МАГАТЭ, а также применением гарантий в Иране.