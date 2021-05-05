Новости

11.05.2115:13

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Генерального директора – руководителем Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ М.Апаро

902-11-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

11 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с заместителем Генерального директора – руководителем Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ М.Апаро.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с системой гарантий МАГАТЭ, а также применением гарантий в Иране.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность