О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Генерального директора – руководителем Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ М.Апаро

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с заместителем Генерального директора – руководителем Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ М.Апаро.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с системой гарантий МАГАТЭ, а также применением гарантий в Иране.