Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым, Баку, 11 мая 2021 года

Уважаемый Джейхун Азизович,

Коллеги, друзья,

Всегда приятно быть в солнечном Баку и погода подтверждает эту репутацию.

Сегодня возложили венки к могиле Президента Азербайджана Г.А.Алиева, затем на Аллее шехидов и к памятнику солдатам, одержавшим победу над фашизмом во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне.

Это очень символично. Вчера мы говорили с Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым, в том числе о нашем общем наследии. Так совпало, что в тот же день состоялся телефонный разговор Президента России В.В.Путина с Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым. Они тепло поздравили друг друга с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Подтвердили нашу твердую приверженность исторической памяти и необходимости ее всячески поддерживать, передавать новому поколению.

Вчерашние переговоры с Президентом Азербайджана, уважаемым И.Г.Алиевым, были принципиально важными для нашей сегодняшней встречи. По стратегическим направлениям, обозначенным в ходе беседы, от нас требуется повседневная работа с тем, чтобы перевести достигаемое на высшем уровне понимание на язык практических действий. В этом и заключается роль внешнеполитических ведомств. Президенты определяют внешнеполитический курс, а мы его должны реализовывать.

Как Вы сказали, у нас много не проблем, а вопросов. Их количество обусловлено тем, что отношения богатые. Они становятся насыщеннее с каждым днем, охватывают все мыслимые сферы человеческой деятельности – политический диалог, торговлю, экономику, инвестиции, гуманитарные связи, образовательные, культурные контакты и международную политику.

Мы нацелены на полное добросовестное выполнение всех договорённостей по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, достигнутых в ноябре 2020 г. и январе 2021 г. тремя руководителями. Вчера подробно обсуждали текущие задачи. Надеюсь, сегодня сможем наметить конкретные шаги, позволяющие урегулировать возникающие «на земле» вопросы. Это абсолютно естественно. Ситуация непростая, не решалась многие годы.

Безусловно, поговорим о двустороннем взаимодействии в международных организациях – ООН, ОБСЕ, СЕ. Там много вопросов, требующих нашей координации, поскольку на многие темы мы смотрим одинаково.

Спасибо еще раз за гостеприимство.