Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым, Баку, 10 мая 2021 года

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Спасибо за очередную возможность быть принятым Вами. Это стало уже доброй традицией во время моих визитов в Азербайджан, которые становятся все более регулярными. В свою очередь всегда рад принимать моего азербайджанского коллегу и друга.

Ситуация в регионе и задачи, поставленные Вами и Президентом России В.В.Путиным в отношении двусторонних связей, требуют более частого общения, которое происходит на всех уровнях. У Вас постоянный контакт с Президентом России В.В.Путиным, и сегодня состоялась Ваша очередная телефонная беседа.

Хочу лишний раз подчеркнуть то значение, которое мы отводим сохранению исторической памяти. Так получилось, что я посещаю Баку в 98-ю годовщину рождения Вашего отца Г.А.Алиева, великого руководителя Азербайджана. Он всегда останется в памяти всех советских людей. Если говорить о Победе над фашизмом, Г.А.Алиев внес огромный вклад в развитие потенциала нашей тогда общей Родины, который позволил в конечном итоге победить коричневую чуму. Всегда помним о роли Г.А.Алиева в решении этих проблем и в целом в создании индустриальной базы СССР.

Помимо регулярных контактов на уровне президентов, взаимодействуют и главы правительств. В этом месяце ждем с визитом в Россию Председателя Правительства Азербайджана А.И.Асадова. Работает Межправительственная комиссия во главе с заместителем Председателя Правительства России А.Л.Оверчуком и заместителем премьер-министра Азербайджана Ш.А.Мустафаевым. Они быстро нашли общий язык и очень эффективно согласовывают дальнейшие шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал во время коронавирусной инфекции. Но это практически 3 млрд долларов - солидный результат.

Нацелены на всемерное развитие гуманитарных, образовательных и культурных проектов. Ценим постоянное Ваше личное внимание, уделяемое позиции русского языка в Азербайджане, работе филиалов российских вузов, совместным программам между нашими университетами, в том числе с участием МГИМО, нашей общей альма-матер. Это очень важно.

Подчеркну наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. 2 мая с.г. в Азербайджан пришла первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидается еще более значительная поставка. Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор о том, чтобы наладить в Азербайджане производство этой вакцины.

Полностью привержены выполнению договоренностей по нагорно-карабахскому урегулированию в соответствии с заявлением трех лидеров от 9 ноября 2020 г. и результатами Вашей очной встречи в Москве 11 января с.г. Российский миротворческий контингент выполняет задачи, которые Вы согласовали в ходе этих контактов с руководством России и Армении. Признательны за высокую оценку роли наших миротворцев. Будем делать всё, чтобы все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями «на земле», вопросами, касающимися делимитации и демаркации. Не все просто, но решаемо. Военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках.

Работает Межведомственный центр гуманитарного реагирования. МЧС России с коллегами из Азербайджана помогает решать гуманитарные вопросы, восстанавливать жилье, транспортную инфраструктуру. Процесс происходит, люди должны почувствовать реальные улучшения «на земле». Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении в рамках созданной лидерами трех стран Рабочей группы регулярно встречаются, рассматривают практические аспекты, связанные с договоренностью глав государств по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Это сопряжено с очень предметными сопоставлениями различных маршрутов. Если брать в расчет необходимость достичь баланса интересов всех южно-кавказских государств и их соседей – а это потенциально серьезный транспортный хаб, который будет иметь значение, далеко выходящее за региональные рамки, – нет сомнений, что мы можем существенно подкрепить наши общие позиции в современной глобальной экономике и логистической цепочке.

Искренне заинтересованы в нормализации отношении между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что совместная работа по сосредоточению на экономических аспектах выхода из затянувшегося конфликта создает для этого оптимальные рамки. Хотим помочь максимально конструктивно решать вопросы, связанные гуманитарными последствиями войны: военнопленные, недопущение злоупотреблений с историческим и религиозным наследием. ЮНЕСКО как организация, отвечающая за сохранение международного культурного наследия, заинтересованно участвует в этих усилиях. Готовы содействовать созданию условий, которые сделают это возможным. Есть и другие международные организации, готовые помогать. Договоренности на этот счет должны учитывать и позицию заинтересованных сторон.

Если говорить об общем контексте отношений, то на данном этапе, как и в любой другой конфликтной и постконфликтной ситуации, есть аспекты, связанные с проекцией всего происходящего на внутриполитические процессы. Солидарен с Вами, что риторика, которая вносит недоброжелательный характер, не помогает. Будем стремиться вносить свой вклад в то, чтобы договоренности, достигнутые двумя президентами и премьер-министром Армении, выполнялись в условиях, способствующих конструктивному результату. Надеюсь, что сегодня и завтра на переговорах в МИД Азербайджана сможем детально обсудить все задачи, возникающие в рамках двусторонних отношений, чтобы максимально добросовестно и скрупулезно выполнять Ваши договоренности с Президентом России В.В.Путиным. Обменяемся мнениями по процессам постконфликтного урегулирования в Нагорном Карабахе и вокруг него. Будем готовы всячески поощрять наши компании участвовать в восстановительных работах и в запланированных программах. Обсудим более широкую региональную тематику, каспийскую проблематику на основе решений, которые позволили подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. У нас огромное количество совместной деятельности в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС. Хочу отдельно выразить признательность Вам как главе государства, которое сейчас председательствует в Движении неприсоединения, за поддержку нашей заявки на получение статуса наблюдателя в этой структуре.