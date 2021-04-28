О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса.

В этом контексте министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания - квартала Шейх Джаррах - и в духе совместного заявления спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию от 8 мая 2021 г. призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан.

В соответствии с имеющейся договоренностью президентов двух стран С.В.Лавров и М.Чавушоглу обсудили перспективы организации поставок вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» из России в Турцию, а также налаживания там ее производства.

Кроме того, отмечена важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха.