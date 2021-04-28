О совместном заявлении спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (БВУ) в связи с событиями в Восточном Иерусалиме

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 мая в связи с обострением ситуации в Восточном Иерусалиме состоялись консультации спецпредставителей «квартета» международных посредников по БВУ: от Российской Федерации - спецпредставитель Министра иностранных дел по БВУ В.К.Сафронков, от США - заместитель заместителя Госсекретаря Х.Амр, от ООН - специальный координатор по Ближнему Востоку Т.Веннесланд, от ЕС – директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Европейской внешнеполитической службы Ф.Джентилини. По итогам было согласовано следующее совместное заявление.

«Спецпредставители ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН внимательно следят за ситуацией в Восточном Иерусалиме, включая Старый Город и район Шейх Джаррах.

Участники «квартета» выражают глубокую озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия в Восточном Иерусалиме, в частности с имевшими место прошлой ночью на Храмовой горе столкновениями между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности. Спецпредставители обеспокоены провокационными заявлениями некоторых политических сил, запуском ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в направлении Израиля, а также нападениями на палестинские фермерские хозяйства на Западном берегу р. Иордан.

Спецпредставители с глубокой обеспокоенностью отметили возможное выселение палестинских семей из мест их исконного проживания - кварталов Шейх Джаррах и Сильван в Восточном Иерусалиме, а также выступили против любых односторонних шагов, которые лишь усугубят и без того напряженную ситуацию.

Призываем власти Израиля проявить сдержанность и отказаться от действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан. Обращаемся с призывом ко всем сторонам соблюдать и уважать статус-кво святых мест. Руководство обеих сторон несет ответственность за противодействие экстремистам, а также любым проявлениям насилия и подстрекательств. В данном контексте «квартет» подтверждает приверженность достижению «двухгосударственного» урегулирования через переговоры.»