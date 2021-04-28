О росте напряженности в Восточном Иерусалиме

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В последние дни резко обострилась обстановка в Восточном Иерусалиме. По информации СМИ, вечером 7 мая в результате столкновений в комплексе мечети «Аль-Акса» более 200 палестинцев получили ранения, 17 израильских полицейских были серьёзно травмированы.

Рост напряженности в городе подогревается выселением арабских жителей из места их исконного проживания – района Шейх Джаррах, продвижением планов строительства 540 единиц жилья для поселенцев в Хар Хома, а также убийством двух палестинцев на КПП в районе г.Дженин.

В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия.

Подтверждаем принципиальную и последовательную позицию России, отраженную в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, согласно которым экспроприация земли и находящегося на ней имущества, а также создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы. Подобные действия являются нарушением международного права и препятствуют достижению мирного урегулирования на основе создания двух государств – Палестины и Израиля – в границах 1967 г., сосуществующих в мире и безопасности.