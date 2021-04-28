Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ по вопросу ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающегося невыполнения украинскими властями Минских договоренностей, Вена, 6 мая 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

В урегулировании кризиса на Украине сохраняется тупиковая ситуация. В Киеве по-прежнему лишь имитируют стремление к миру, уклоняясь от диалога с Донецком и Луганском об условиях дальнейшего сосуществования. При этом представители Украины продолжают оставаться единственными участниками переговоров, которые методично заявляют о стремлении изменить состав действующих форматов по урегулированию и переписать Минские соглашения, а то и вовсе выйти из минского процесса.

2 мая в эфире телеканала «Украина-24» руководитель делегации Украины на переговорах в Контактной группе Л.Кравчук выступил с программным заявлением. Он подтвердил, что главным документом процесса урегулирования является минский «Комплекс мер» от 12 февраля 2015 года, «который одобрен Советом Безопасности ООН и поэтому обладает большей юридической силой». Однако тут же добавил, что Украину не устраивает прописанная в нем последовательность действий, прежде всего в отношении порядка восстановления контроля над границей.

В этой связи Л.Кравчук озвучил позицию Украины следующим образом. «Вопрос может ставиться так: или выйти из минского процесса, или расширить минский формат, перенеся его, скажем, куда-то в Европу, изменив состав минского формата на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы все документы соответствовали нормам международного права и были обязательными к исполнению». Кстати, предложение задуматься над изменением минского формата 26 апреля в интервью изданию «Financial Times» ранее подтвердил и Президент В.Зеленский.

Как следует из вышеприведенного заявления главы делегации Украины, в Киеве не намерены полноценно выполнять ключевой документ урегулирования – «Комплекс мер», текст которого без каких-либо изъятий стал частью международного права. Как видим, обновленная позиция Украины заключается в том, что если этот документ не будет переписан или заменен неким иным международно-правовым актом, Украина выйдет из минского переговорного процесса. Всё это ставит под вопрос и итоги парижского «нормандского» саммита 9 декабря 2019 года, на котором Президент В.Зеленский задекларировал приверженность Минским соглашениям.

В попытках оправдать свое бездействие в Киеве перекладывают ответственность за тупик в урегулировании на Россию. К сожалению, в этом им подыгрывают зарубежные кураторы из числа некоторых государств-участников ОБСЕ, которые сознательно манипулируют фактами и искажают суть Минских соглашений. Ничем другим нельзя объяснить призывы к России откликнуться на проявленный Украиной якобы «конструктивный подход» и выполнить некие обязательства по «Минску».

Призываем вчитаться в документы минского пакета. В них нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации. Так, согласно «Комплексу мер» такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой.

«Ключ» к установлению прочного мира в Донбассе – всеобъемлющее политическое урегулирование, которое должно осуществляться в рамках прямого диалога между представителями указанных сторон. Несмотря на это, в последние недели в руководстве Украины, в частности Президент В.Зеленский и министр иностранных дел Д.Кулеба, отметились заявлениями о категорическом неприятии диалога с нынешними представителями Донбасса. Едва ли все эти заявления можно назвать проявлением «конструктивного подхода».

Осуществляемый Киевом слом минского процесса чреват серьезной эскалацией военной напряженности в Донбассе. По данным Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ), за апрель количество нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим месяцем возросло почти в три раза и превысило восемь тысяч.

Обеспокоены сообщениями СММ о минировании сторонами новых участков у линии соприкосновения. «Рекордсменами» в этом продолжают оставаться украинские военные. К примеру, они произвели масштабное минирование местности на западных окраинах Донецка у населенных пунктов Невельское и Авдеевка, где обнаружены соответственно свыше 1700 и более 900 свежеустановленных мин (отчет от 29 апреля). Наряду с обстрелами использование мин продолжает представлять серьезную угрозу безопасности мирного населения. Так, Миссия сообщила о ранении 15 апреля фермера у подконтрольного вооруженным силам Украины (ВСУ) поселка Гнутово Донецкой области (отчет от 30 апреля).

Немалую роль в эскалации напряженности играет нежелание представителей Украины добросовестно выполнять меры по усилению режима прекращения огня, согласованные Киевом, Донецком и Луганском в Контактной группе 22 июля 2020 года. Украина демонстративно нарушает его самый первый пункт, предусматривающий, среди прочего, запрет на использование любых видов летательных аппаратов. Для иллюстрации: на прошлой неделе в зоне «операции объединенных сил» украинские военные тренировались в отработке боевого применения вертолетов, о чем министерство обороны Украины сообщило 28 апреля.

Киев избегает реализации прописанной в упомянутых мерах задачи задействовать координационный механизм по реагированию на нарушения. Несмотря на усилия координаторов в рамках Контактной группы, на прошлой неделе сторонам не удалось согласовать соответствующее заявление. Причина прежняя – нежелание представителей Киева вступать в контакты с Донецком и Луганском, в том числе относительно российских предложений о наполнении такого документа.

И ещё. В ходе прошлого заседания Постоянного совета уважаемый постоянный представитель Украины заявил, что в его стране «нулевая терпимость к неонацизму». Мы увидели очередную попытку представить дезинформацию. Как показывает практика, лишь международное давление на нынешнее руководство Украины способно заставить хотя бы публично отмежеваться от неонацистов. Это отчетливо проявилось в ситуации с маршем 28 апреля в Киеве, участники которого прославляли 14-ю гренадерскую украинскую дивизию войск СС «Галичина».

Украинские власти выступили с заявлениями, осуждающими состоявшееся мероприятие, лишь через два дня после того, как акция получила широкий международный резонанс и вызвала негативную реакцию ряда государств. При этом, как сообщает СММ, сам марш 28 апреля проходил под охраной полиции. А значит – при ее содействии. Участников марша не задерживали, акцию не прекратили. Более того – полиция помогла перекрыть центральные улицы Киева для беспрепятственного проведения шествия.

По сообщениям Киевской городской администрации, организатором марша выступил гражданин Андрей Медведько. Напомним, что он является членом ультраправой националистической организации «С14» и находится в статусе обвиняемого в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины, жестокая расправа над которым была учинена 16 апреля 2015 года. 19 января 2021 года вместе с группой единомышленников и полицией А.Медведько участвовал в разгоне антифашистского митинга на Контрактовой площади в Киеве.

Сожалеем, что эти детали не нашли отражения в отчетах СММ. Призываем Миссию в соответствии с мандатом максимально подробно освещать происходящее. Напоминаем о давно назревшей необходимости выпуска тематического доклада Миссии о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии на Украине. Фактуры более чем достаточно.

Выражаем удивление отсутствию реакции шведского Действующего председательства ОБСЕ на проявления неонацизма на Украине. Это особенно актуально в канун 76-летней годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Хотели бы привлечь внимание к состоявшейся 5 мая видеоконференции членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» в связи с седьмой годовщиной трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Напомню, в ходе них вооруженные украинские праворадикалы осадили здание Дома Профсоюзов, где от них укрывались мирные люди, из которых десятки погибли в результате этой осады. В ходе видеоконференции очевидцы тех событий поделились своими свидетельствами и оценками случившегося. Рекомендуем с ними внимательно ознакомиться.

Стоит ли напоминать, что всплеск агрессивного национализма и неонацизма после февральского переворота 2014 года стал одним из решающих факторов углубления общественного раскола на Украине и привел к вооруженному противостоянию на востоке страны. Многие жители Украины выступили против навязывания чуждых им ценностей вооруженных националистов с «майдана», которые впоследствии в составе «добровольческих батальонов» были направлены постмайданными властями на восток Украины совместно с армейскими подразделениями подавлять инакомыслие.

Призываем зарубежных кураторов и политических спонсоров нынешнего руководства Украины употребить всё влияние, чтобы центральные власти в Киеве не на словах, а на деле отмежевались от неонацистов и ступили на путь подлинного общественного диалога. Возможности для такого диалога предусмотрены и «Комплексом мер». Следует содействовать реализации его положений во всей их полноте, последовательности и взаимосвязи.

Благодарю за внимание.