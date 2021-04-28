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7.05.2118:23
О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Перу А.Вагнером
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
7 мая по инициативе перуанской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Перу А.Вагнером.
В ходе беседы, прошедшей в доброжелательном и конструктивном ключе, предметно обсуждены актуальные темы двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества, включая ситуацию в Венесуэле. Особый упор был сделан на взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.