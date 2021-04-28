Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН на тему: «Поддержание многосторонности и ооноцентричной системы международных отношений» в формате видеоконференции, Москва, 7 мая 2021 года

Прежде всего позвольте поблагодарить члена Государственного совета, Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Его Превосходительство господина Ван И за организацию сегодняшних дебатов. Тема поддержания многосторонности и укрепления ооноцентричной системы международных отношений как никогда актуальна и заслуживает постоянного внимания Совета Безопасности ООН.

Сегодня мир находится на рубежном этапе своего развития. Пандемия коронавируса стала серьезнейшим вызовом для всех без исключения. Привычный образ жизни претерпел кардинальные изменения. И хотя наметились позитивные тенденции благодаря массовому применению антиковидных вакцин, долгосрочные, так сказать «отложенные» последствия кризиса пока трудно спрогнозировать.

Пандемия вторглась в далеко не «идеальный» мир. Приметами последних лет стали рост международной напряженности, обострение региональных конфликтов, трансграничных вызовов и угроз. Проверку на прочность проходит вся архитектура глобального управления, созданная по итогам Второй мировой войны.

Очевидно, что перспективы устойчивого и предсказуемого развития мирового сообщества напрямую связаны с нашей способностью найти действенные решения общих проблем, готовностью проявить коллективное лидерство в интересах торжества подлинной многосторонности.

Россия, как и подавляющее большинство государств мира, исходит из того, что такая работа должна вестись исключительно на основе общепризнанных норм международного права. Ключевой «площадкой» для сопряжения усилий призвана быть Организация Объединенных Наций – несущая конструкция современного миропорядка, где представлены все независимые государства. Сегодня её уникальная легитимность и уникальные возможности особенно востребованы.

Базовые постулаты международного права, воплощенные в Уставе ООН, прошли испытание временем. Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава, обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силой или её применения. Это особенно важно на нынешнем этапе непростого становления многополярной системы международных отношений. В условиях объективного укрепления новых центров экономического роста, финансового и политического влияния необходимо сохранить признаваемую всеми международно-правовую основу для выстраивания устойчивого баланса интересов, отвечающего новым реалиям.

К сожалению, не все наши партнеры руководствуются императивом честной работы по развитию всеобъемлющего многостороннего сотрудничества. Столкнувшись с невозможностью навязывать свои односторонние или блоковые приоритеты другим государствам в рамках ООН, ведущие страны Запада пытаются повернуть вспять процесс формирования полицентричного мира и затормозить ход истории.

Для этого продвигается концепция так называемого «порядка, основанного на правилах», задуманная как подмена международного права. Не лишним будет напомнить, что международное право уже состоит из свода правил, но правил, согласованных на универсальных площадках и отражающих консенсус или самое широкое согласие. Цель же Запада – противопоставить совместным коллегиальным усилиям всех членов мирового сообщества другие «правила», которые вырабатываются в закрытых, неинклюзивных форматах, а затем навязываются всем остальным. Считаем вредными подобные действия в обход ООН, направленные на узурпацию процесса принятия решений, претендующих на глобальное применение.

В этом же ряду стоит и известная идея созыва «Саммита демократий», с которой выступает американская Администрация. Создание нового «клуба по интересам» на откровенно идеологизированной основе способно дополнительно обострить международную напряженность, углубить разделительные линии в мире, который, как никогда, нуждается в объединительной повестке дня. При этом список «демократий», которых пригласят на этот саммит, естественно, будут составлять сами США.

В обход ООН продвигается еще одна претендующая на глобальное лидерство инициатива – франко-германская идея создания «альянса за мультилатерализм». Казалось бы, что может быть естественней рассмотрения задач укрепления многосторонности именно в Организации Объединенных Наций? Но Берлин и Париж думают иначе, выпускают совместные документы на тему «Евросоюз – краеугольный камень многосторонней системы», продвигают заключение Совета ЕС под заголовком «Центральная роль Евросоюза и евроинститутов в продвижении мультилатерализма». Вы скажете, нескромно? ЕС так не считает, декларируя свою исключительность вопреки всем заклинаниям о равенстве и братстве.

Кстати, как только в ходе различных дискуссий с западными коллегами мы предлагаем обсудить состояние демократии не только внутри государств, но и на международной арене, они теряют к разговору интерес.

В рамках «альянса мультилатералистов» генерируется все больше новых громких инициатив о создании т.н. партнерств в узком составе, причем по тем самым вопросам, которые уже обсуждаются в ООН или в спецучреждениях ее системы. Примеры – «Призыв к безопасности в киберпространстве» (участвуют 65 стран), «Призыв к уважению международного гуманитарного права» (43 страны), «Партнерство в поддержку свободы информации и демократии» (чуть более 30 стран) и т.п.

Это тоже показатель подлинного отношения Запада к многосторонности и к ООН. которую там рассматривают не как выработку в универсальном формате устраивающих всех решений, а прежде всего под углом своих претензий на превосходство над остальными, которые должны соглашаться с тем, что от них требуют.

Еще один пример внедрения методов диктата – осуществляемая Западом практика незаконных односторонних санкций, которые вводятся без каких-либо международно-правовых оснований с единственной целью – наказать «неугодные режимы» или убрать конкурентов. В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции. Несмотря на призыв Генсекретаря ООН А.Гутерреша к приостановке действия подобных односторонних санкций на фоне эпидемии, в большинстве случаев мы видим их ужесточение.

Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги, прежде всего США, Евросоюз и другие союзники, отвергая на международной арене все принципы демократии и многосторонности. Мол, должно быть так, как мы хотим, а то накажем.

Поразительно, что открыто подрывая международное право, западные деятели не стесняются утверждать, что главной задачей мировой политики должно быть противодействие попыткам России и Китая «изменить порядок, основанный на правилах». Именно такие заявления прозвучали на днях по итогам министерского заседания «семерки» в Лондоне. Иными словами, подмена понятий уже произошла: Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои «правила» и соблюдать установленный им «порядок». Причем американские представители без стеснения признают, что к формулированию упомянутых «правил» приложили руку прежде всего США и Великобритания.

Говорю обо всём этом не для того, чтобы нагнетать конфронтационную риторику и «обвинительную» повестку дня. Просто перечисляю факты. Но уж если мы все на словах за многосторонность, то давайте по-честному совместно искать пути обеспечения на деле ее справедливого характера, без попыток доказать чье-то превосходство или ущемлять чьи-то права. Рассчитываю, что именно такой подход к поддержанию многосторонности и ооноцентричной системы будет определять деятельность Генерального секретаря ООН и его команды.

Убежден, пора отбросить средневековые и колониальные привычки, признать реалии современного взаимозависимого и связанного мира. Сегодня востребовано честное, взаимоуважительное и равноправное партнерское взаимодействие всех государств на прагматичной, деидеологизированной основе без какой-либо политизации. Только так можно оздоровить атмосферу в мире и обеспечить предсказуемость развития человечества. Тем более когда речь идет о таких глобальных вызовах, как угрозы терроризма и распространения ОМУ, изменение климата, новые инфекционные заболевания, обеспечение прав человека, начиная с самого главного – права на жизнь.

Соглашусь с Госсекретарем США Э.Блинкеном, который недавно подчеркнул, что с подобными глобальными угрозами для жизни наших граждан в одиночку не совладает ни одна страна, даже США.

Ключевую роль в запуске открытого, прямого диалога о наиболее острых проблемах современности призваны сыграть постоянные члены Совета Безопасности ООН, которые в соответствии с Уставом несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Президент России В.В.Путин выдвинул инициативу о созыве саммита лидеров «пятерки». Рассчитываем, что удастся воплотить эту идею в жизнь после нормализации эпидемиологической ситуации в мире.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что ООН как главная многосторонняя площадка должна идти в ногу с переменами на международной арене. Организацию надо постоянно адаптировать к меняющимся условиям. При этом преобразования должны в полной мере уважать «разделение труда» между главными уставными органами ООН и пользоваться поддержкой всех государств-членов. На каждом этапе перемен мерилом всех наших действий должно быть повышение реальной эффективности Всемирной Организации.

Россия готова продолжать конструктивное сотрудничество со всеми разделяющими эти подходы партнерами в интересах укрепления авторитета и всестороннего раскрытия потенциала ООН как подлинного центра многосторонности.

Благодарю за внимание.