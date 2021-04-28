О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Председателем Еврейского агентства «Сохнут» И.Герцогом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 мая по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Председателем Еврейского агентства «Сохнут» И.Герцогом.

Собеседники обменялись теплыми поздравлениями в связи с Днем Победы над фашизмом, который широко отмечается в обеих странах. Слова благодарности были адресованы, в первую очередь, ветеранам. Подчеркнут решающий вклад Красной армии в освобождение мира от нацистской тирании, спасение еврейского народа от ужасов Холокоста. Подтверждены приверженность сохранению правды о Великой Отечественной войне и готовность совместными усилиями, в том числе в ООН, противодействовать попыткам переписать ее историю и итоги, стереть память о героях Великой Победы.

Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов двустороннего гуманитарного сотрудничества, а также некоторые актуальные аспекты международной и региональной повестки дня.