О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Армения

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5-6 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров с рабочим визитом посетил Ереван, был принят и.о. Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняном, состоялись его переговоры с армянским коллегой А.Г.Айвазяном. Встречи прошли в традиционно дружественной доверительной атмосфере.

Стороны предметно рассмотрели весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая продвижение политического диалога, торгово-экономических и культурных связей, кооперации в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Одной из ключевых тем стало рассмотрение практических аспектов реализации Заявлений Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с упором на оказание гуманитарного содействия, возвращение удерживаемых лиц, восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных связей в регионе.

Подробный обмен мнениями состоялся по тематике взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОВСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах. Уделено пристальное внимание актуальным международным и региональным проблемам.

Министры подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительствами Российской Федерации и Республики Армения по вопросам обеспечения биологической безопасности, реализация которого внесет вклад в повышение эффективности двустороннего сотрудничества в этой важной сфере.

Россия и Армения подтвердили сохранение твердого настроя на укрепление союзнических отношений, выступающих важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе, залогом успешного социально-экономического развития двух государств.