Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе беседы с и.о. Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняном, Ереван, 6 мая 2021 года

Спасибо, уважаемый Никол Владимирович,

Ощущаем теплоту армянского народа, наших друзей с первого момента прибытия в Ереван. Спасибо за внимание, которое уделяете делегации лично Вы.

Сегодня в развитие контактов с Вами провели развернутые, предметные, доверительные переговоры по всем вопросам двусторонних отношений, по региональной проблематике, сотрудничеству в международных организациях. В очередной раз подтвердили особую значимость союзнических связей, стратегического партнерства во всех областях нашего взаимодействия.

Ваш политический диалог с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным даже в этот пандемический год весьма интенсивен. Вы дважды подробно общались в ходе встреч в Москве, много раз говорили по телефону. Президент В.В.Путин передает Вам самые теплые пожелания успехов в Вашей деятельности по развитию своей страны и реализации договоренностей, достигнутых по нагорно-карабахскому урегулированию.

В будущем году отмечаем 30 лет наших дипломатических отношений, 25 лет базового основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Это ключевой документ, определяющий наши отношения на долгие годы вперед и последовательно реализующийся на всех направлениях — экономика, политические связи, военное, военно-техническое сотрудничество.

Привержены обеспечению безопасности нашего союзника - Республики Армения. Об этом шла речь и в Ваших контактах с Президентом России В.В.Путиным, и в регулярном интенсивном взаимодействии наших оборонных ведомств. Здесь тоже не может быть никаких сомнений.

Ценим достижение договорённостей по нагорно-карабахскому урегулированию. Признательны Вам за то, что Вы отмечаете роль России, лично Президента В.В.Путина в усилиях, позволивших остановить боевые действия и согласовать устойчивые рамки дальнейших действий всех сторон. Поддерживаем самым активным образом деятельность Трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которые занимаются практически значимыми и может быть самыми значимыми на данном этапе вопросами разблокирования экономических, транспортных коммуникаций, что позволит на практике (не только на политическом уровне, как это уже было сделано) прекратить блокаду Армении и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона ко всеобщей выгоде.

Безусловно, наш миротворческий контингент продолжит усилия в Нагорном Карабахе. Трехсторонняя договоренность обеспечивает полномочия миротворцев в том, что касается безопасности населения Нагорного Карабаха и функционирования Лачинского коридора. Наши миротворцы будут делать всё, чтобы решить остающиеся вопросы, связанные с определением точной линии соприкосновения, обеспечением взаимовыгодных договорённостей по ее прохождению. Делимитация, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном станут возможными, как только все эти шаги будут реализованы.

Продолжаем вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ выступать за решение всех гуманитарных вопросов, включая завершение процесса возвращения удерживаемые лиц. Понимаем символическое, эмоциональное значение этого шага. Уверены, что сможем решить эту проблему в ближайшее время. Это создаст позитивную, конструктивно атмосферу для продвижения во всех дальнейших вопросах окончательного урегулирования. Будем всячески помогать решению этих проблем во всех форматах по линии реализации трёхсторонних заявлений (от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года). Будем всячески стимулировать деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ по созданию максимально позитивной атмосферы для дальнейшего решения остающихся вопросов.

Спасибо еще раз за возможность быть принятыми Вами. Убежден, что результаты наших сегодняшних переговоров и в МИД, и с Вами позволят продвигать наши союзнические отношения по всем направлениям.