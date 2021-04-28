Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с и.о. Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном, Ереван, 6 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Хотел бы еще раз поблагодарить Ару Генриевича Айвазяна, всех наших армянских друзей за гостеприимство и радушный прием, оказанный моей делегации. Сегодня во время переговоров, как и в ходе состоявшейся подробной беседы с и.о. Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняном, удалось обсудить широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Мы - проверенные временем союзники, стратегические партнеры. Пользуясь случаем, поздравляю народ Армении, всех наших друзей в этой стране с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне. Это священная дата, общее достояние наших народов, всех народов СССР. Вместе бережно храним память о Красной Армии, спасшей мир от «коричневой чумы».

Констатировали, что между Россией и Арменией активно развивается политический диалог на высшем и высоком уровне. Наши лидеры только в этом году провели две полномасштабные очные встречи и восемь телефонных разговоров. Дважды встречались и главы правительств. Налажено интенсивное взаимодействие по линии соответствующих министерств и ведомств.

Крепнут межпарламентские связи. Делегация Федерального Собрания Российской Федерации приняла 24 апреля с.г. участие в памятных мероприятиях, посвященных 106-й годовщине геноцида армян. На 16-18 мая планируется визит в Москву Председателя Национального Собрания Республики Армения А.С.Мирзояна.

В предстоящие месяцы ждем в России целый ряд армянских делегаций, представляющих самые разнообразные направления деятельности наших правительств.

Приближаются знаковые даты. В следующем году отмечаем тридцать лет со дня установления дипломатических отношений и двадцатипятилетие двустороннего базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Договорились проработать программу юбилейных мероприятий, которые должны подчеркнуть стратегический, союзнический характер наших отношений. Надеюсь, они будут позитивно восприняты гражданами двух стран.

Высоко оцениваем качество взаимодействия в рамках интеграционных структур – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Рассмотрели весь комплекс торгово-экономических вопросов. Россия остается ведущим деловым партнером и инвестором Армении, даже несмотря на незначительное снижение товарооборота в прошлом году. Рассчитываем восстановить тенденцию роста наших экономических связей в рамках очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, запланированного на этот год.

Отметили важность сотрудничества в военной и военно-технической области. Поддержанию безопасности в Закавказье служит деятельность 102-й российской военной базы, российско-армянской Объединенной группировки войск, Погрануправления ФСБ России в Армении.

Сегодня подписали межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Его реализация призвана внести существенный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в этой чувствительной и все более актуальной сфере, помочь укрепить наше общее пространство биологической безопасности. Будем продвигать эту актуальную тему и в рамках многосторонних структур, включая ОДКБ и СНГ.

Обсудили совместные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Россия поставила в Армению несколько десятков тысяч вакцин «Спутник V». Сейчас прорабатываются вопросы о приобретении Ереваном еще миллиона доз вакцины, а также об организации её производства на армянской территории.

Успешно развивается сотрудничество в сфере образования. В России обучается порядка пяти тысяч граждан Армении, в том числе более двух тысяч – за счет федерального бюджета. Еще примерно столько же (около пяти тысяч) обучается в Ереване в шести филиалах российских вузов и Российско-Армянском университете. Придаем большое значение предстоящему в начале июня в Москве VII Российско-армянскому молодежному форуму.

С совпадающих позиций рассмотрели ряд международных и региональных сюжетов. Договорились и далее тесно координировать наши действия в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОЗХО, Совете Европы, ЧЭС, а также в других форматах. Будем поддерживать инициативы и кандидатуры друг друга в международных структурах.

Подробно затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Отметили достигнутый прогресс и стабилизацию обстановки. Не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц, разминирование, защиту культурного и религиозного наследия, направленных на запуск работы в Нагорном Карабахе профильных международных организаций. Важный вклад в нормализацию ситуации в регионе вносит Трехсторонняя рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе. Успех этой работы будет иметь решающее значение для создания условий, необходимых для нормализации общей обстановки и налаживания созидательного сотрудничества в постконфликтный период. Востребована дальнейшая деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прежде всего, по содействию созданию атмосферы доверия.

Итоги переговоров в очередной раз продемонстрировали сохранение твердого настроя России и Армении на укрепление нашего союзничества, стратегического партнерства. Считаем эти отношения важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе, залогом успешного социально-экономического развития наших государств.

Пригласил моего коллегу посетить Российскую Федерацию с очередным визитом для продолжения тесных контактов по внешнеполитическим и другим вопросам.

Вопрос: Вы уже упомянули о тридцатилетии установления дипломатических отношений и двадцатипятилетии подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В этой связи планируется ли к следующему году резкое расширение сотрудничества? Прорабатываются ли новые «дорожные карты»?

С.В.Лавров: Наше партнерство настолько широкое, что резко расширить его физически не получится. Мы запланируем и специально проведем переговоры и ряд важных, звучных мероприятий, посвященных юбилеям дипломатических отношений и базового Договора. Готовится программа на следующий год. Условились, что наши сотрудники подготовят соответствующие инициативы. Заверяю Вас, что это будет хорошо встречено гражданами двух стран.

Вопрос: 29 апреля с.г. на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани и.о. Премьер-министра Армении Н.В.Пашинян и Премьер-министр России М.В.Мишустин отметили снижение товарооборота на 10% из-за пандемии и необходимость проработки предложения по его повышению. Удалось ли это обсудить?

С.В.Лавров: Товарооборот снизился на 9,6%, но все равно составил 2,3 млрд долларов. Это солидный объем. Нет сомнений, что по мере выхода из эпидемиологической ситуации он будет увеличен быстрыми темпами.

Конкретными вопросами восстановления роста товарооборота занимается Межправительственная комиссия. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчук и вице-премьер М.Г.Григорян, возглавляющие эту структуру, находятся в тесном контакте, у них есть понимание того, как налаживать дополнительные направления нашего сотрудничества.

В результате работы трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении открываются возможности по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Когда эти договоренности будут достигнуты, они существенно позволят нарастить объем российско-армянского и в целом взаимодействия между Арменией и соседями по региону.

Вопрос: 13 апреля с.г. и 5 мая с.г. сопредседатели Минской группы обсе выступили с заявлением, в котором в числе прочего указали важность всеобъемлющего и полноценного урегулирования карабахского конфликта. Опираясь на это, можно ли сказать, что у стран-сопредседателей есть договоренность по возобновлению мирного процесса? Какова оценка Москвы взаимодействия стран-сопредседателей по нагорно-карабахскому урегулированию?

С.В.Лавров: Мирный процесс, начатый 9 ноября 2020 г. путем достижения договоренности о том, чтобы остановить войну и перейти к миротворческой операции, разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, уже осуществляется полгода. «Перейти к мирному процессу» – немного искажение реальности.

Трехсторонняя группа занимается практическим решением вопросов, напрямую относящихся к мирному процессу: когда люди избавятся от блокады, эмбарго, препон, чинившихся в рамках международных организаций по развитию здесь равноправного, взаимовыгодного сотрудничества, то перейдут к извлечению прямых выгод от тех преимуществ, которые предоставляет этот стратегически важный в геополитическом и геоэкономическом смысле регион.

Сыграв решающую роль в ходе затяжных переговоров между лидерами трех стран в том, чтобы остановить боевые действия, создать механизм верификации прекращения огня в лице миротворческого контингента, мы как никто заинтересованы в выполнении на практике всего, о чем договорились президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении. Убежден, когда сопредседатели призывали к окончательному урегулированию, имели в виду то, что необходимо сделать для решения всех этих вопросов.

Не сомневаемся, что когда люди начнут ощущать выгоды от мирной жизни, от снятия всех рестрикций, санкций и проявлений блокады, они будут по-другому относиться к вопросам, которые сейчас некоторые наши коллеги пытаются заострять и вынести их на передний план. Не надо политизировать процесс. Он идет достаточно сложно, т.к. решаются задачи, связанные с маршрутами соединения региона, с обеспечением «связанности» региональных отношений, линии соприкосновения, делимитации и демаркации границ. Это практически понятные вещи, которые необходимо решить, чтобы регион свободно вздохнул и зажил мирной жизнью. Те, кто пытается эти вопросы отнести «на потом», а сначала заниматься политическими дискуссиями, ставят весь процесс с ног на голову. Проще решать политические вопросы, когда и азербайджанцы, и армяне нормально живут друг с другом «на земле», как это было многие столетия.

Вопрос: Еврокомиссия заявила, что ЕС оставляет за собой право ответить на российские санкции против блока, которые, в свою очередь, были ответом на недружественные действия ЕС по отношению к Российской Федерации. Как бы Вы оценили то состояние, в котором сейчас находятся отношения между Россией и Евросоюзом? На чьей стороне сейчас есть возможность и сила эти отношения в какое-то более продуктивное русло направить?

С.В.Лавров: Я уже комментировал эту тему. Если говорить об отношениях между Россией и Евросоюзом, то вся архитектура этих отношений, которая была беспрецедентно развитой в своё время, разрушена Брюсселем в связи с теми событиями на Украине, в Крыму, которые не понравились нашим западным коллегам. И это несмотря на то, что мы должны были на них обижаться, иметь к ним претензии за то, что они вопреки своим обязательствам поддержали и, по сути дела, поощрили антиконституционный государственный переворот на Украине.

А потом, когда русскоязычное население Украины, в т.ч. Крым, восстали против этого бесчинства, и крымчане проголосовали за независимость перед лицом прямой военной угрозы со стороны неонацистов, нас обвинили в том, что мы разрушаем территориальную целостность Украины. Поэтому начало всей этой цепочки обмена решениями было положено тогда, когда Евросоюз, пытаясь очевидно затушевать свою беспомощность перед лицом ультрарадикалов, захвативших власть в Киеве в нарушение всех договорённостей, одобренных Евросоюзом, попытался всё свалить с больной головы на здоровую. Эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая, Соединённые Штаты, продолжается.

Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно. Эта манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход Совета Безопасности ООН становится заразительной. Соединённые Штаты эту моду ввели, а Евросоюз, по-моему, охотно её подхватил.

Что касается последнего развития событий. Мы чётко сказали, что объявили «persona non grata» тех людей в евросоюзовских структурах и в ряде стран-членов ЕС, которые принимали решающее участие в очередной волне санкций против наших официальных лиц, включая парламентариев. То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и об отсутствии международно-правовой обоснованности наших действий означает лишь одно – ЕС считает, что ему всё дозволено. Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я начинаю уже думать, что помимо этого ощущения вседозволенности и непогрешимости ЕС начинает быть обуреваем ещё одной манией, имею в виду полную безнаказанность. Мне кажется это тупиковый путь. Знаю, что целый ряд членов Евросоюза думает именно так. Но агрессивное русофобское лобби в ЕС делает свою работу. И пока здравые силы в Евросоюзе не могут ничего с этим поделать и плывут по течению. Это печально. Это не наш выбор. Ещё раз подчеркну, если вы просто ознакомитесь со статистикой всего, что происходило после марта 2014 г., вы мгновенно убедитесь в том, кто начал эту череду санкций, и в чём заключается причина, по которой мы не можем не отвечать на эту враждебность.

Вопрос: Одна из центральных тем Вашего визита – это разблокирование экономических связей. Но Президент Азербайджана И.Г.Алиев, говоря о транспортных коммуникациях, объявил о Зангезурском коридоре, сказав, что, если Армения не согласится, её заставят силой. То есть он озвучил угрозу территориальной целостности Армении. Что Вы можете сказать по этому поводу? Насколько это соответствует трёхсторонним заявлениям?

С.В.Лавров: Мы посвятили наши переговоры не только вопросам трёхстороннего сотрудничества по разблокированию экономических связей. Это было лишь одной из тем. Говорили сегодня обо всех проблемах урегулирования в постконфликтный период, в т.ч. военных, военно-политических, гуманитарных и о многом другом.

Что касается трёхстороннего взаимодействия на уровне вице-премьеров, то этот механизм был создан по решению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по итогам их встречи в Москве 11 января с.г. Он предусматривает договорённости, которые могут быть исключительно добровольными, взаимовыгодными, и никоим образом не предполагают ничего, кроме дипломатического согласия и решения, позволившего экономические связи разблокировать полностью. Любые вопросы, которые могут ставиться вразрез с этими договорённостями трёх лидеров, конечно же, не могут восприниматься как альтернатива тому, о чём было условлено.