Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с и.о.Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном, Ереван, 6 мая 2021 года

Уважаемый Ара Генриевич,

Дорогие друзья,

Прежде всего хочу подчеркнуть, что мы рады вновь находиться в Ереване. Признательны Вам за традиционное армянское гостеприимство, прекрасную организацию нашей работы.

Сегодняшние переговоры продолжают интенсивный политический диалог между Москвой и Ереваном. В этом году Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян провели два раунда полноценных переговоров в Москве в январе и апреле. Несколько дней назад, 29 апреля с.г., в Казани главы наших правительств «на полях» заседания Евразийского межправительственного совета обсудили многие темы двустороннего взаимодействия. Тесно сотрудничают сопредседатели российско-армянской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчук и вице-премьер Республики Армения М.Г.Григорян.

По линии министерств иностранных дел у нас осуществляются регулярные доверительные консультации по вопросам взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Планируются переговоры по европейской и евроатлантической тематике, а также по вопросам отношений наших стран с государствами Северной, Латинской Америки, Карибского бассейна, по проблематике Ближнего Востока и Севера Африки.

С самого начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем. Россия оказывает Армении помощь по прекращению распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия «Спутника V». В прошлом месяце пришла очередная партия – 15 тыс. доз этого препарата. В ближайшее время планируются дополнительные поставки и прорабатывается запрос наших армянских друзей о предоставлении 1 млн доз.

Россия остается основным торгово-экономическим партнером Армении. Товарооборот по итогам прошлого года превысил 2,3 млрд долларов, объем российских инвестиций – 2,1 млрд долларов США, или 40 процентов совокупных капиталовложений в армянскую экономику из-за рубежа.

Гуманитарное сотрудничество – традиционно важное направление двустороннего партнерства. Сейчас в России обучаются более 5 тыс. армянских граждан, из них 2 тыс. – по стипендиям, которые наше государство предоставляет за счет федерального бюджета. Кроме того, примерно 5 тыс. студентов обучаются в Ереване, в Российско-Армянском университете и шести филиалах российских высших учебных заведений. Говоря о гуманитарном сотрудничестве, отмечу, что 8-11 июня в Москве запланирован очередной, седьмой, Российско-Армянский молодежный форум.

Следующий год пройдет под знаком тридцатилетия дипломатических отношений и двадцатипятилетия двустороннего базового Договора о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи. Надеюсь, сегодня мы обсудим шаги по достойному празднованию этих юбилеев.

Приветствуем идею установки в Ереване памятника дружбе российского и армянского народов. Две недели назад в Москве открыт памятник советскому архитектору К.С.Алабяну как свидетельство тесного переплетения судеб наших народов.

В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивную тенденцию. Ситуация «на земле» существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности. Он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых не обходится ни одна операция, оперативно и эффективно урегулируются нашими военнослужащими. Они уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными. При содействии российских миротворцев почти 53 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Персонал Межведомственного центра гуманитарного реагирования оказывает медицинскую помощь населению, помогает восстанавливать дома и разрушенную инфраструктуру.

Успешно реализуются задачи, которые лидеры России, Армении и Азербайджана поставили по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе. Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров работает активно, ритмично. Заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась и дальше и способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном, обеспечивала устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа.

По Вашей просьбе (Вы упоминали об этом в своем вступительном слове), Правительство Российской Федерации прорабатывает вопросы поставки, транспортировки и сборки в Нагорном Карабахе быстровозводимых домов для беженцев.

Тесно взаимодействуем в рамках евразийских интеграционных механизмов. Этому способствует реализация принятых концептуальных документов в рамках СНГ и ЕАЭС, в первую очередь – Стратегия экономического развития СНГ до 2030 г. и Стратегия евразийской интеграции до 2025 г.

В ноябре к Армении переходит председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Будем оказывать всяческую поддержку Вашим планам по укреплению нашего военно-политического и военно-технического сотрудничества.

Хочу подчеркнуть наше удовлетворение традиционно тесным взаимодействием на международных и региональных площадках с армянскими союзниками. Считаю, что продолжение внешнеполитической координации является важной задачей в условиях осложнения современных международных процессов.

Еще раз спасибо за эту встречу, гостеприимство. Убежден, что наши переговоры будут полезны.