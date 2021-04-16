Фрагмент интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова казахстанскому агентству «Хабар», Москва, 6 мая 2021 года

Вопрос: Думаю, Вы согласитесь, что Казахстан на сегодня один из самых дружеских и стратегических партнёров, но, тем не менее, из уст российских политиков иногда звучат провокационные речи. С какой целью это делается? Могли бы Вы это прокомментировать?

С.В.Лавров: Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что, если они будут обострённо ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: «Не важно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали». Может быть, они из этой «оперы». Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договорённостей о том, как мы своё союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти договорённости заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга. Мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы, подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законами, являются частью международного права. Я думаю, что такие сомнительные, провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, – это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, ограничивались дискуссионными клубами. Я Вас заверяю, что никогда подобного рода высказывания, подрывающие имеющуюся международно-правовую базу наших отношений не будут обличены даже подобием реальной политики.