О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам региона Ближнего Востока с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования.

Осуждался также комплекс вопросов дальнейшего укрепления дружественных российско-израильских отношений. В частности, в преддверии праздничного как для России, так и для Израиля Дня Победы рассмотрены задачи двустороннего взаимодействия на различных международных площадках в целях противодействия героизации нацизма и искажения итогов Второй мировой войны.