О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Р.Малики

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 мая состоялись переговоры Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Р.Малики, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе обстоятельного обмена мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки основное внимание было уделено состоянию дел в палестино-израильском урегулировании, а также проблематике подготовки и проведения выборов в Палестинский законодательный совет. С российской стороны была подтверждена неизменная готовность, в том числе во взаимодействии с другими участниками ближневосточного «квартета» международных посредников, продолжать оказывать содействие налаживанию устойчивого переговорного процесса между палестинцами и израильтянами на общепризнанной международно-правовой основе. При этом подчеркивалось, что важнейшей предпосылкой для "успешной реализации такой задачи является скорейшее урегулирование межпалестинских разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины.

Были также предметно обсуждены актуальные вопросы российско-палестинской двусторонней повестки дня, включая практическое сотрудничество в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции. Констатирована твердая взаимная нацеленность на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-палестинских связей.

Р.Малики передал личное послание Президента Палестины М.Аббаса на имя Президента Российской Федерации В.В.Путина.