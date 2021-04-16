О совместном концерте Большого театра России и Большого национального театра Китая

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 мая в режиме онлайн-трансляции состоялся совместный концерт творческих коллективов Государственного академического Большого театра России и Большого национального театра Китая, приуроченный к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Перед началом мероприятия были показаны видеообращения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой и Заместителя Премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань, которые поздравили участников мероприятия с юбилейной датой, а также отметили высокий уровень двусторонних отношений и важность данного проекта для развития гуманитарных связей двух стран.

Коллективы Большого театра России и Большого национального театра Китая исполнили известные музыкальные произведения из национальных репертуаров.

Совместный концерт стал заметным событием в календаре российско-китайских гуманитарных контактов в текущем году, получил широкие положительные отклики среди зрителей и общественности двух стран.