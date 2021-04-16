Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Государства Палестина Р.Малики по итогам переговоров, Москва, 5 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели с моим палестинским коллегой Р.Малики обстоятельные, полезные переговоры по двусторонним, региональным и международным делам. Наши отношения дружественные, имеют позитивную историю. Ценим всё, что делалось между нашей страной и палестинцами.

По понятным причинам уделили особое внимание задачам борьбы с коронавирусной инфекцией. В конце прошлого года в Палестине эффективно работала группа российских врачей. Тогда же была направлена партия тест-систем, других препаратов, полезных в организации работы против COVID-19. В начале этого года направили очередную гуманитарную поставку вакцины «Спутник V». Кроме того, сейчас МЧС России, ВОЗ обсуждают новый проект, который также будет полезен в борьбе с коронавирусной инфекцией, но является более широким подходом к взаимодействию по улучшению санитарной обстановки. Имеется в виду направление десяти лечебных и десяти хирургических модулей для оказания содействия палестинцам, в том числе в лечении инфекционных заболеваний.

Продолжаем оказание содействия в иных гуманитарных сферах. С 2014 года традиционно поставляем зерно и муку из России через Всемирную продовольственную программу для наших палестинских друзей. За семь лет таких поставок состоялось на двадцать миллионов долларов, в том числе пять миллионов за последние два года.

Договорились продолжать подготовку палестинских кадров за счет средств федерального бюджета по линии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Также оказываем содействие в подготовке сотрудников правоохранительных органов Палестины.

В сфере экономики у нас весьма скромные показатели. Наше общее мнение о необходимости активизировать механизм Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Договорились изыскивать возможности реализации совместных взаимовыгодных проектов во всех сферах, представляющих практический интерес и соответствующие возможности.

Говорили о том, чтобы оказать содействие Министерству иностранных дел Палестины в подготовке кадров, прохождении специальных курсов по различным аспектам дипломатической деятельности. Такое содействие обязательно окажем в самое ближайшее время.

Обстоятельно обсудили положение дел в палестино-израильском урегулировании. У нас серьезная обеспокоенность обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Несколько дней назад сделали развернутое заявление с нашими оценками происходящего там. Убеждены в необходимости скорейшей деэскалации, что соответствовало бы интересам как палестинцев, так и израильтян. Исходим из того, что нормализация отношений ряда арабских стран с Израилем, которую наблюдали за последние год-полтора, не должна маргинализировать палестинскую проблему и понижать внимание и ответственность мирового сообщества за выполнение соответствующих решений ООН. Им твердо привержены и Россия, и Палестина. Они составляют общепризнанную международно-правовую основу мирного процесса.

Подчеркнули готовность оказывать всестороннее содействие налаживанию прямого диалога между палестинцами и израильтянами для решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса. Будем делать это как по двусторонней линии, используя наши связи со сторонами, с другими странами региона, так и в качестве участника международного «квартета» ближневосточных посредников, который остаётся по нашему убеждению, разделяемому палестинскими друзьями, наиболее эффективным, многосторонним механизмом сопровождения ближневосточного урегулирования, одобренным в резолюции СБ ООН. Для того, чтобы активизировать данную площадку, работаем сейчас с другими участниками «квартета» над рассмотрением возможности организовать заседание «четверки» на уровне министров иностранных дел. Продолжаем продвигать мнение российской стороны о том, что необходимо налаживать более устойчивые, более конкретные контакты между членами «квартета» и представителями ЛАГ.

Считаю, что переговоры были весьма полезными. Признателен господину Министру, его команде за хороший разговор. Подтверждаю наш настрой на реализацию договорённостей, достигнутых на высшем уровне между Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Президентом Палестины М.Аббасом. Говорили об этом сегодня. У нас есть понимание, как двигаться дальше по этим направлениям.

Вопрос: Палестинский народ живет под угнетением и оккупацией более 70 лет. Как, по Вашему мнению, можно ускорить решение палестино-израильского конфликта и выполнить соответствующие решения ООН? Как Россия может помочь в этом?

С.В.Лавров: На протяжении последних десятилетий, по сути дела, с того самого момента, как были приняты соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании двух государств – еврейского и арабского на территории бывшей Подмандатной Палестины – мы выступаем за то, чтобы эти решения уважались и воплощались в жизнь. Не буду вдаваться в историю, которая привела к тому, что изначально обозначенные границы двух государств претерпели изменения. Сейчас речь идет о несколько иной конфигурации. Нынешнее положение дел требует выполнения решений, принятых Советом Безопасности ООН после Мадридской конференции, Соглашений в Осло («Осло-1» и «Осло-2»). Они означают признание реальности: это два государства, т.е. должно быть создано Палестинское государство. Все вопросы окончательного статуса, включая Иерусалим, беженцев, водные ресурсы и т.д., должны решаться исключительно через прямые переговоры.

С самого начала мы были активными участниками выработки этих решений, их принятия. Россия среди тех стран, которые настаивают на их выполнении. Для этого нужен прямой диалог, возобновление переговорного процесса. Эта задача находится в центре нашей позиции на протяжении 20 лет – практически сразу после принятия упомянутых мной решений ООН.

Среди прочих инициатив для достижения цели возобновления и обеспечения результативности прямых переговоров мы предложили созвать международную конференцию по ближневосточному урегулированию в Москве. Эта инициатива тоже была одобрена Советом Безопасности ООН. Правда, это было давно, но это решение никто не отменял. После прихода к власти Администрации Президента США Дж.Байдена Соединенные Штаты вновь вернулись (по крайней мере, они заявили об этом) к признанию концепции двух государств, в этих условиях удалось возобновить работу «квартета» международных посредников пока на уровне экспертов и специальных представителей, но такие контакты уже начаты. Считаем принципиально важным, учитывая количество и сложность нагромоздившихся проблем за последнее время, провести встречу «квартета» на уровне министров в качестве мероприятия, призванного перезапустить усилия по выполнению решений о двугосударственном урегулировании.

Поддержали также выдвинутую в 2002 г. Арабскую мирную инициативу, одобренную Лигой арабских государств (ЛАГ), Организацией исламского сотрудничества (ОИС). Она предполагает нормализацию отношений всех арабских стран с Израилем после создания Палестинского государства.

В этом контексте сегодня говорили о нормализации отношений Израиля с некоторыми из членов ЛАГ и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Эти процессы сопровождались заявлениями о том, что это совсем не означает, смещения палестинской проблемы на второй план и пересмотра двугосударственного решения.

Закреплению этих подходов мы и посвящаем все свои усилия совместно с партнерами по «квартету» и сторонами. Поддерживаем инициативу Президента Палестины М.Аббаса о подготовке международной конференции. Эта инициатива в свое время была выдвинута российской стороной и в принципиальном плане одобрена СБ ООН. Она нуждается в тщательной подготовке. Думаю, что по линии «квартета» и в рамках его взаимодействия с ЛАГ такую подготовку осуществить вполне реально.

Будем надеяться, что никто не будет использовать предлоги для того, чтобы затягивать эту работу. Ситуация «на земле» требует быстрых и ответственных решений.

Вопрос: Палестинское руководство до сих пор отказывается от роли США в качестве единственного посредника в процессе урегулирования. Наоборот, подтверждали инициативу России, что эту роль должен играть ближневосточный «квартет». Раз вы говорили о российской инициативе, какова ее судьба? Какие препятствия на пути реализации? Какие страны поддерживают проведение мирной конференции, а какие блокируют? Почему нет условий для ее создания и созыва?

С.В.Лавров: Всё, что я сказал, отвечая на предыдущий вопрос, отражает нашу нацеленность на достижение конкретных результатов, возобновление прямых переговоров. Палестинцы всегда выступали за то, чтобы именно «квартет» играл решающую посредническую роль. Здесь нет никакого изменения в позиции. И мы неизменно выступали за это. Этого же мнения придерживались такие члены «квартета», как ЕС и ООН.

У нас вызывает удовлетворение, что на уровне специальных представителей «квартет» возобновил свою работу. Есть интерес к тому, чтобы встретиться на уровне министров. Такая встреча должна быть тщательно подготовлена.

Проведение конференции – наше давнее предложение. Но теперь уже это инициатива Президента М.Аббаса, которую поддерживаем. Её проработке должен быть посвящен специальный процесс в рамках «квартета». Занимаемся этим.

Не буду распространяться, какие страны это поддерживают, а какие нет. Инициатива внесена, находится в стадии обсуждения, которая предполагает необходимость убеждения тех, кто испытывает сомнения. Мы этим занимаемся и продолжим заниматься. Надеюсь, что много времени не потребуется. В палестино-израильских делах случалось всякое. Но, извлекая уроки из прошлого опыта, будем стараться не допускать пауз.